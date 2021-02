Zöldben nyithat Európa

Indexemelkedésre lehet számítani kedden a főbb európai értékpapírpiacokon a kereskedés kezdetén - írja az MTI.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető tőzsdék árfolyamindexek 0,6-0,7 százalékos erősödéssel kezdhetik a keddi kereskedést.

Hétfőn az európai tőzsdék nagy nyereséggel zártak. Az FTSE EuroFirst 300 európai gyűjtőindex 1,25 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 1,24 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,42 százalékkal emelkedett.

Londonban 0,92 százalékkal zárt magasabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,41 százalékos, a CAC-40 Párizsban 1,16 százalékos nyereséget ért el. Milánóban 1,17 százalékkal, Madridban 0,52 százalékkal emelkedett a tőzsdeindex zárásra. A BUX is emelkedni tudott.

Nyereséggel fejezték be a hétfői kereskedést az amerikai piacok is a gazdaságösztönző csomagról folyó washingtoni tárgyalások fejleményeit figyelve. Az egyeztetéseken elért haladást nyugtázva az ázsiai piacok is követték az amerikai példát és indexemelkedéssel indították el a keddi globális tőzsdenapot. Az európai piaci nyitás előtt bő két órával Tokióban 0,8, Sanghajban 0,7, Sencsenben 1,7, Tajpejben 2,4, Hongkongban 1,1, Szöulban pedig 1,2 százalékkal állt magasabban a vezető tőzsdeindex.

Az olajár kedden tovább emelkedett a csökkenő amerikai készletek és a téli időjárás miatt emelkedő kereslet okán hétfőn elért mintegy két százalékos nyerség után.

A Brent nyersolaj ára 1,33 százalékkal állt magasabban az európai piaci kezdés előtt két órával a nemzetközi kereskedelemben hordónként 57,08 dolláron, a WTI ára pedig 1,36 százalékkal ment fel 54,28 dollárra. Mindkét olajtípus ára nyolc százalékkal emelkedett januárban.

Az OPEC termelése piaci felmérés alapján a vártnál kisebb mértékben emelkedett. Januárban napi 25,75 millió hordó olajat termelt a szervezet, napi 160 ezerrel többet mint decemberben. Oroszország termelése is emelkedett januárban, de a korlátozási megállapodás keretein belül.

Az arany ára csökkent kedden, a spot ár 0,32 százalékkal ment lejjebb unciánként 1854,80 dollárra. Az ezüst ára profitkivételnek köszönhetően közel 2 százalékkal csökkent a hétfői több mint hét százalékos emelkedés után, ami 2013 februárja óta a legmagasabbra, unciánként 30 dollár fölé vitte fel. A nemesfém legnagyobb kereskedelmi platformja, a Chicago Mercantile Exchange hétfőn 14 ezer dollárról 16,5 ezerre emelte meg a kontraktus egységet annak érdekében, hogy megfékezze a kisbefektetők vásárlási rohamát.

Az eurót 0,13 százalékkal jegyzik erősebben 1,2075 dolláron.