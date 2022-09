Londonban az elemzői várakozásoknál enyhébbnek bizonyult az augusztusi infláció, de a piac ezzel együtt is 75 bázispontos kamatemelést áraz be a Bank of England szeptemberi kamatdöntő ülésére. Londonban elsősorban az alapanyag- és energiaipari részvények húzták le az árfolyamindexeket.

Frankfurtban az Uniper energiaipari cég részvénye gyengült csaknem húsz százalékkal. Párizsban a Legrand és az ArcelorMittal három százalékos gyengülése terhelte meg a legnagyobb mértékben az indexet, valamint az Alstom Veolia Environment részvényei is nagyot gyengültek - írja az MTI.

Milánóban elsősorban a banki részvényeknek köszönhette a tőzsdeindex, hogy emelkedéssel zárhatott. A BPER Banca és a Finecobank részvények négy százalékkal erősödtek. A Ferrari részvénye is három százalékkal emelkedett annak köszönhetően, hogy a sportkocsigyár kedvező keresleti kilátásokról számolt be első négyajtós modelljére.

Londonban 1,47 százalékos gyengüléssel végzett az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,17 százalékkal, Párizsban a CAC-40 index 0,37 százalékkal zárta alacsonyabban a szerdai kereskedést. A milánói tőzsdeindex 0,53 százalék emelkedésre tett szert, Madridban viszont 0,03 százalékos indexcsökkenéssel ért véget a tőzsdei kereskedés.

Az olaj ára emelkedett szerdán, elsősorban a Nemzetközi Energiaügynökség beszámolójának köszönhetően arról, hogy nagy tételekben állnak át szerte a világon gázfelhasználásról olajfelhasználásra. Az IEA számításai szerint az idén októbertől jövő márciusig minden hónapban napi 700 ezer hordó olajegyenérték energiafelhasználást állítanak majd át földgázról olajra. A párizsi energiaipari intézet az év hátralévő részében ezzel együtt is az olajfelhasználás növekedési ütemének mérséklődésére számít a világgazdasági növekedés lassulásával párhuzamosan, ami aztán a jövő év elején ismét erősödő lendületre tesz majd szert. Az IEA porgnózisa borúsabb képet fest az olajkereslet alakulásáról az OPEC egy nappal korábban tett előrejelzésénél.

A WTI nyersolaj ára 1,58 százalékkal ment fel hordónként 88,69 dollárra, a Brent ára 1,21 százalékkal emelkedett 94,29 dollárra.

Az arany ára a dollár árfolyamát követő előző napi egy százalékos esés után némileg stabilizálódott, a spot ár unciánként 1702,63 dollár 0,06 százalékos napi emelkedéssel.

Az eurót 0,9996 dolláron jegyzik 0,18 százalékkal erősebben.