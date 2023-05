A londoni tőzsde a hosszú hétvége után kedden nyitott ki először, és folytatta az előző heti indexcsökkenést. A vesztesek élvonalát az energiaipari és pénzügyi ágazatok cégei alkották. Az energiaipari cégek részvényeit az olajár csökkenése, a pénzügyi cégekét a monetáris szigorítás folytatásának a kilátásai vitték lejjebb.

A Shell és a BP részvények mintegy másfél százalékkal csökkentek, a Standard Chartered, a Lloyds, a HSBC és a Barclays bankoké pedig egy százalék körül.

A londoni FTSE-100 index 1,38 százalékkal végzett alacsonyabban,

a frankfurti DAX index 0,26 százalékkal csökkent,

Párizsban a CAC-40 index 1,29 százalékos veszteséggel fejezte be a keddi kereskedést.

Milánóban 0,13 százalékos, Madridban 0,09 százalékos indexcsökkenéssel zárt a tőzsde.

A páneurópai FTSEurofirst 300 index 1,08 százalékkal, a STOXX 600 index 0,93 százalékkal csökkent kedden, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,66 százalékkal gyengült.

Mínuszban zárt a BUX is

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 57,67 pontos, 0,12 százalékos csökkenéssel, 47 515,68 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a Richter felülteljesített kedden, miután Varga Mihály pénzügyminiszter a parlamentben megemlítette, hogy jövőre megkezdődhet a gyógyszergyártás különadójának kivezetése is. A többi vezető részvény árfolyamának csökkenése mögött a bizonytalan nemzetközi hangulat állt – fűzte hozzá.

A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,05 százalékkal 2836 forintra csökkent, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 95 forinttal, 0,85 százalékkal 11 040 forintra esett, forgalmuk 3,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6,0 forinttal, 1,44 százalékkal 412 forintra gyengült, forgalma 460,7 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 195 forinttal, 2,32 százalékkal 8595 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3346,12 ponton zárt kedden, ez 9,58 pontos, 0,29 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.

Nagyot esett az olaj ára

Az olajár kedden több mint négy százalékkal is csökkent, a WTI 70 dollár alatt, a Brent 74 dollár alatt is állt két hetes mélyponton. Az olajpiaci hangulatot legfőképpen az amerikai adósságmegállapodás kongresszusi elfogadásával kapcsolatos aggodalmak terhelik meg. Az árcsökkenéshez hozzájárulnak a kereslet mérséklődését jelző prognózisok is, elsősorban Kínában. Kétségessé vált ugyanakkor, hogy az OPEC+ csökkenti-e a kitermelést június eleji ülésén.

Az európai kereskedési idő végén

a Brent nyersolaj ára 3,66 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 74,25 dolláron,

a WTI ára pedig 3,77 százalékkal csökkent 70,26 dollárra.

Az arany spot ára 0,90 százalékkal ment fel unciánként 1960,31 dollárra. Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik erősebben 1,0721 dolláron. A dollárindex 0,15 százalékkal csökkent 104,12 pontra.