Az S&P 500 a héten nagyjából 24 százalékkal volt lejjebb az év eleji rekordmagas értékéhez képest. A történelem azonban azt mutatja, hogy az 1947 óta tartó átlagos amerikai recesszió még ennél is nagyobb esést hozott a részvények számára: a Goldman Sachs szerint nagyjából 30 százalékot – ismerteti az elemzői tőzsdei jóslatokról szóló összegzésében az AP News.

A közelmúlt válságainál a tőzsdék mínusza ennél is fájdalmasabb volt: a legutóbbi három recesszióban az amerikai részvénypiac fő mérőszáma 34 és 57 százalék között zuhant be. Vagyis a jelek szerint messze még a tőzsdei milliárdégetések időszakának vége.

Az, hogy a részvények hogyan viselkednek recessziók idején, nem tudományos kérdés. Mivel a Federal Reserve az infláció megfékezésének reményében erőteljesen megemelte a kamatlábakat, egyre több közgazdász figyelmeztet egy még intenzívebb és lehetséges visszaesésre, de mindezek csak becslések és jóslatok.

Van, ahol már beütött a pusztulat

Az amerikai ingatlanipart máris súlyosan érintették a Fed lépései nyomán megugró jelzáloghitel-kamatlábak. Az új lakások értékesítése a nyáron több mint hat éve a leggyengébb szintre süllyedt. A növekedés a gazdaság más területein is lelassult. A feldolgozóipar a 2020-as recesszió óta a leggyengébb ütemben bővül.

A munkaerőpiac még mindig jól működik, és a munkanélküliség nagyon alacsony, mivel a munkáltatók továbbra is havonta több százezer munkavállalót vesznek fel. Csak a probléma az, hogy a Wall Street számára ez rossz hír: az intenzív toborzás, az emelkedő bérek valószínűleg arra sarkallják a Fed-et, hogy agresszívan tovább emelje a kamatlábakat, és tovább tartsa őket a magasabb szinteken. A felemelt kamatlábak lassítják a gazdaságot, mivel drágábbá teszik a hitelfelvételt ház, autó vagy bármi más megvásárlásánál.

A magas kamatlábak a részvényárfolyamokat meghatározó két fő mozgatórugót is érintik. Egyrészt a hitelfelvétel drágulásával a vállalati profitot is csökkenthetik, másrészt a gyengébb gazdaság révén az eladások is visszaeshetnek. Másrészt a magas kamatlábak megváltoztatják a részvénybefektetők kockázat-nyereség számítását: viszonylag kockázatmentesen jobb hozamot érhetnek el a biztonságos kötvények vásárlásával, ami pénzt von el a kockázatosabb részvényektől. Magyar szempontból ez azért aggasztó, mert a magyar tőzsdéről is kimenekülhet a tőke, miközben az erős dollár gyengíti a forintot, az import miatt pedig növeli az inflációt.

Még jön a részvénypiaci tél

A Goldman Sachs stratégái szerint az S&P 500 végül 34%-kal eshet a csúcsról, ha a befektetők meggyőződnek arról, hogy a gazdaság számára kemény landolás következik. Ebben a forgatókönyvben az S&P 500 a jövő év közepére 3150 pontig eshet.

A Deutsche Bank stratégái még pesszimistábbak. Szerintük a részvények különösen drágának tűntek az idei év elején, és az értékeltség egyik mutatója az ezredforduló technológiai buborékján kívül a legmagasabb szinten van. A német bank szerint az S&P 500 a korai járványos szintre, 3000 körüli szintre eshet, ha a profit a recesszióban szokásos mértékben csökken.