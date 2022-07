Komoly csalódást okozhat a második negyedéves gyorsjelentési szezon mind az európai, mind az amerikai cégek esetében. A várakozások ugyanis még nem tükrözik teljes egészében a meredeken romló gazdasági környezet hatásait - írja befektetőkre hivatkozva a Financial Times.

A mostani elemzői előrejelzések szerint az S&P 500-as index kosarában szereplő cégek nyeresége a második negyedévben 6 százalékkal nőhetett éves összehasonlításban, legalábbis az elemzői adatok gyűjtésével foglalkozó IBES és Refinitiv alapján. A harmadik negyedévben ennél is rózsásabb, 11 százalékos bővülést vár jelenleg a piac.

Ugyanezen adatok alapján még inkább rózsaszínűbb szemüvegen keresztül látják a szakértők a 600 legnagyobb európai tőzsdei céget tömörítő Europe Stoxx 600-as indexet. Itt 22 százalékos profitbővülést várnak a második negyedévre, persze ebben szerepet játszik az is, hogy ebben az indexben nagyobb az energetikai szektor súlya. A harmadik negyedévre viszont már egészen elképesztő, 29 százalékos növekedést jeleznek előre.

Túl optimisták az előrejelzések



A befektetők egy része azonban meglehetősen szkeptikus ezekkel a becslésekkel kapcsolatban. Rámutattak, hogy hiányzik az összhang a cégek által adott korábbi előrejelzések és a makrogazdasági helyzet között. Ez utóbbi az emelkedő infláció, a romló üzleti hangulati felmérések alapján elég rossznak tekinthető, s reális esélyét jelzi annak, hogy az európai és az amerikai gazdaság recesszióba süllyed.

Hamarosan azt fogjuk látni, hogy sorra csökkentik a cégek várható nyereségére vonatkozó előrejelzéseiket az elemzők. A mostani adatok alapján ugyanis úgy tűnik, álomvilágban élnek - mondta a lapnak Neil Birrell, a Premier Milton Investors nevű vagyonkezelő cég befektetési igazgatója. Eközben Grace Peters, a JPMorgan európai részvénystratégája szerint a vállalatok menedzsmentjei most kezdik igazán hozzáigazítani cégeik működését és terveit a romló üzleti körülményekhez.

A valós idejű adatok sötétebb képet festenek

A beszerzési menedzserindexek, amelyek a vállalatvezetők várakozásait tükrözik, általában megelőzik az elemzői várakozások változását, s ezek most romló tendenciát mutatnak. A JPMorgan és az S&P Global által számolt globális feldolgozóipari beszerzési menedzserindex júniusban 22 hónapos mélypontot ütött.

Normál esetben amikor az üzleti bizalom zuhan, romlanak az elemzői előrejelzésekben szereplő profitvárakozások is. Most azonban ez utóbbi nem követte igazán előbbi változását - hívta fel a figyelmet Trevor Greetham, a Roxal London Asset Management szakértője.

A részvényárak már elég sokat estek idén, az FTSE All World index már értékének ötödét veszítette el, az S&P 500 hasonló módon szerepelt, míg a Stoxx Europe 600 16 százalékkal lett alacsonyabb. Azonban vannak olyan stratégák, akik szerint ezzel a vállalati nyereségkilátások romlása még mindig nem árazódott be teljesen.

Még van hova esni



Az Oxford Economics stratégái szerint az amerikai részvények a legérzékenyebbek a csalódást keltő vállalati eredményekre, a profitmarzsok eléggé feszítettek és a költségoldali nyomás nagyon széles körű. A gyorsjelentési szezon elején adatokat közlő Morgan Stanley, JPMorgan és Blackrock egyaránt a várttól elmaradó profitról számolt be.

A most 410 pont körül álló Stoxx 600-as index simán eshet 380 pontig, ha a makrogazdasági adatok a most vártnak megfelelően alakulnak és Oroszország leállítja a gázszállítást Európába - mondta Emmanuel Cau, a Barclay's európai részvénystratégája.

Európa az év végére recesszióba süllyed, ebben az esetben a most 5 százalékos 2023-as profitnövekedés helyett jövőre inkább 5 százalékos nyereségcsökkenéssel lesz majd érdemes számolni az európai cégeknél. Ha az értékeltséget nézzük, a részvénye most olcsóbbak, mint fél évvel ezelőtt. Azonban ez a kép csalóka, ugyanis közben a várható nyereségek is sokkal alacsonyabbak lettek és ez nem jelenik meg az árazási mutatókban.