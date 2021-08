A Mol 24 forinttal, 1,00 százalékkal 2414 forintra erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 840 forinttal, 5,04 százalékkal 17 520 forintra nőtt, forgalmuk 18,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,92 százalékkal 430 forintra csökkent, forgalma 81,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 225 forinttal, 2,56 százalékkal 9025 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4013,31 ponton zárt kedden, ez 11,13 pontos, 0,28 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.

A hazai hírek húzták a BUX-ot. A forgalmi adatok is kimagaslóak, különösen a nyári napokhoz képest.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi jelentése szerint jelentősen nőtt a magyar GDP a második negyedévben, a szakértő szerint a vártnál is jobb adatok segítették a részvényindex, valamint az OTP-papírok emelkedését. Az OTP erősödéséhez ugyanakkor az is hozzájárult, hogy újabb céláremelés érkezett, a Societe Generale javított a bank részvényeinek árfolyamkilátásain