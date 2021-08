A jelek szerint lassan az európai cégeknek is megjön a kedvük arra, hogy osztalék helyett inkább saját részvényeik visszavásárlásával juttassanak pénzt részvényeseiknek. Ez a gyakorlat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évtizedben az amerikai tőzsdei árfolyamok messze lekörözték a világ többi régióját, s lehet, hogy a váltás lökést adhat az európai tőzsdéknek is - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

A legnagyobb európai cégek részvényeit tömörítő Stoxx 600-as részvényindex kosarában szereplő vállalatok eredménye negyedéves szinten mintegy 150 százalékkal javult, ez a legnagyobb növekedés az elmúlt 10 évben. Az Alphasense nevű piaci elemzőcég számításai szerint az augusztus 4-vel záródó félévben a tőzsdei cégek negyedéves elemzői konferenciák során mintegy 808 esetben került szóba a sajátrészvény-visszavásárlás, ez 4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél és 2016 óta a legtöbb említést jelenti.

QP | Quality Placement

Ha valóban a részvény-visszavásárlások irányába mozdulnának el az európai cégek, az sokat segíthetne az európai tőzsdéknek - mondta a hírügynökségnek Tom O'Hara, a Janus Henderson portfólió menedzsere. Ugyanakkor hozzátette, egy egyszeri akció nem lenne csodafegyver, a befektetőknek el kellene hinniük, hogy az tartósan bevetendő eszközt jelent a cég fegyvertárában.

Az európai cégek hozzáállása a kérdéshez elég széles skálán mozog, a Carrefour kereskedelmi cég már jó egy évtizede vásárolja rendszeresen saját papírjait, míg az ArcelorMittal nevű acélgyártó cég most jelentett be hosszú szünet után 2,2 milliárd dollár értékben egy ilyen programot. A listán szerepelnek még olyan cégek, mint a Shell, az Allianz az STMicro és a Danone.

A Goldman Sachs elemzői nemrég emelték előrejelzésüket az európai és brit részvények árára vonatkozóan, s ennek egyik okaként a friss részvény visszavásárlási programokat említették. A Berenberg befektetési bank elemzői szerint a sajátrészvény-vásárlások visszatérése segítheti az európai biztosítók részvényeinek árfolyamát abban, hogy felzárkózzanak amerikai társaikhoz az idei eddigi 10 százalékos alulteljesítést követően.

A Morgan Stanley becslései szerint az európai cégek ebben a negyedéves jelentési szezonban eddig 30 milliárd euró értékben jelentettek be ilyen programokat, s ha ez így halad, akkor 2021-ben összesen a 2019-es 90 milliárd euró körüli rekordot meghaladó értékben költhetnek ilyen célokra. A befektetési bank részvénystratégája, Graham Secker szerint tényleg érezni valamiféle változást a hozzáállásban, egyre több cég jelent be egyre nagyobb vásárlásokat, s úgy tűnik, ez folytatódni fog.

Persze ez az összeg még mindig jócskán elhalványul az amerikai S&P 500-as index cégei által a második negyedévben erre költött 200 és az első negyedéves 178 milliárd dollárhoz képest - hívta fel a figyelmet Howard Silverblatt az S&P Global elemzője. Az ő számaik szerint egyébként 2018-ban az amerikai cégek már 53 százalékánál futott hasonló program, míg 1980-ban még csak 28 százalék volt ez az arány. Az osztalékot fizető cégek aránya eközben 78 százalékról 43 százalékra esett vissza. Európában a cégek alig 26 százaléka futtat visszavásárlási programot.

Grace Peters, a JPMorgan befektetési stratégája ugyanakkor nem lát strukturális áttörést Európában. Bár nagyon sok európai cégvezető nem érti, miért alacsonyabb a részvényei árazása, mint az amerikai társaiké, azonban az európai cégmodellek nem engedik olyan lazán visszavásárlásokkal növelni a részvényesek hozamát. Ráadásul sokkal kevesebb esetben van az európai cégvezetők díjazása a részvényérfolyamhoz kötve, mint az Egyesült Államokban.

A Janus Henderson becslései szerint egyébként a mostani visszavásárlások egy jelentős része azokból a hatalmas készpénztartalékokból származik amelyet a járvány idején halmoztak fel a cége, s mint ilyen, nem is tűnik nagyon tartósnak. Az összefoglaló szerint egyébként az európai nyugdíjalapok és biztosítói portfóliók jobban függenek az osztalékhozamoktól, különösen most, hogy a kötvényhozamok nagyon alacsonyak. Azonban nem lehetetlen épeszű osztalékot fizetni a mellett, hogy egy cég részvényeket is visszavásárol - tette hozzá a Morgan Stanley szakértője, aki felhívta a figyelmet, hogy a visszavásárlásokat is végrehajtó cégek részvényei rendszerint felülteljesítik társaikat.

A Solactive nevű cég európai osztalékfizető cégek részvényeiből alkotott index 18 százalékot emelkedett idén, szemben a visszavásárló cégeket követő index 30 százalékos emelkedésével. Ugyanez a jelenség volt megfigyelhető az Egyesült Államokban is. Mindenesetre önmagában az árfolyamok eddig látott idei emelkedése elemzők szerint megalapozott volt a második negyedéves gyorsjelentések alapján.