Már Kínának is sok lett az amerikai tőzsdelufiból ...

A kínai pénzügyi felügyelet egyik legbefolyásosabb szereplője figyelmeztetett arra, hogy mekkora veszélyeket rejt az amerikai és az európai részvényárak megalapozatlan szárnyalása. Ők inkább szigorítanának, de nagyon félnek a saját ingatlanlufijuktól.

Az európai és az amerikai piacokon lévő hatalmas lufi kidurranhat, ugyanis az azokon tapasztalt rallyk pont az ellenkező irányba tartanak, mint amit a mögöttes gazdaságok teljesítménye indokolna. Emiatt korrekciókkal kell szembenézzenek előbb vagy utóbb - mondta Guo Suking, a Kínai Bank és Biztosítás Szabályozó Bizottság elnöke, a kínai jegybank párttitkára kedden egy pekingi konferencián.

A Bloomberg tudósítása szerint a kínai pénzügyi szabályozó hatóságok meglehetősen vékony jégen sétálnak. Egyszerre próbálják ugyanis kinyitni az ország gazdaságát és pénzügyi rendszerét a külföldi tőkebefektetések előtt és a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat kezelni. A Bizottság januárban döntött úgy, hogy a rendszerszintű kockázatok kezelése érdekében korlátozza a bankok ingatlanpiaci hitelezési tevékenységét, visszaszorítja az árnyékbankrendszert és győzelmet hirdet a nem hivatalos hitelezési tevékenységek korlátozása ügyében.

A kínai monetáris politika jelenleg nem olyan laza, mint az amerikai vagy akár az európai. Ez a mostani kiszólás erősen növeli a további szigorítással kapcsolatos félelmeket - mondta Steven Leung, a Uob Kay Hian nevű hongkongi brókercég vezetője.

A Shanghai Composite részvényindex 1,2 százalékos eséssel reagált a kommentárra, s a kínai a 10 éves kínai államkötvények hozama három hetes mélypontra zuhant.

Guo kifejtette, a kínai szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a Kínában irányuló tőkebeáramlást, ennek mértéke és sebessége egyelőre az ellenőrizhető szinten maradt. Az ország gazdasági növekedése még mindig pozitív, s a kamatok is magasabbak a fejlett országokban megszokott szintnél - emlékeztetett az elnök.

Nemcsak az európai és az amerikai tőzsdék megalapozatlanan szárnyalása jelent komoly kockázatot, de Guo szerint a kínai ingatlanpiacon meglévő lufi is elég nagy még mindig. Nagyon sok ember vásárol még most is ingatlant spekulatív, vagy befektetési célzattal, ami szerinte veszélyes. Az erős gazdasági fellendülés a hitelezés élénkülésével azt az érzést keltette az emberekben, hogy ha nem szállnak be időben az ingatlanpiacra a nagyobb kínai városokban, akkor lemaradnak a vételi lehetőségekről. Az elnök emlékeztetett, hogy a kínai szabályozó hatóságok egy csomó lépéssel igyekeztek már hűteni a piacot, a hitelezési korlátoktól kezdve egészen a telekvásárlási szabályok szigorításáig.

Ennek ellenére a használt lakások ára januárban másfél éve nem látott mértékben emelkedett. Sanghaj egyes népszerű fejlesztési övezeteiben a lakások ára tavaly több, mint 30 százalékkal emelkedett a China Real Estate Information Corp adatai szerint - írja az összefoglaló.