A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 2,27 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,40 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,90 százalékos gyengüléssel indította a napot. A börze pénteken a szokásosnál korábban, 19 órakor zár, miután csütörtökön nem nyitott ki hálaadás napja miatt.

Amerikai tőzsdenyitáskor Londonban a FTSE100 index 2,92 százalékos, Frankfurtban a DAX30 index 3,07 százalékos, Párizsban a CAC40 index pedig 3,82 százalékos gyengülést jelzett.

A borússá vált piaci hangulatot a koronavírus Dél-afrikai Köztársaságban felfedezett új variánsa váltotta ki, az új variáns ugyanis több mint harminc mutációval rendelkezik és ezzel könnyebben kikerülheti a szervezet immunválaszát, valamint gyorsabban terjed a fertőzés - írta az MTI.

Az új variáns terjedése miatt az Európai Bizottság a légiközlekedés leállítását javasolja a tagországoknak a dél-afrikai régióból, Nagy-Britannia pedig már meg is tiltotta a Dél-Afrikából, Namíbiából, Botswanából, Zimbabwéból, Lesothóból és Szváziföldről érkező járatokat péntektől, miután ezekről a helyekről jelentették a vírus megjelenését.

Szingapúr és Hollandia is bejelentette, hogy korlátozni fogja a Dél-Afrikából és a közeli országokból érkezőket és a japán kormány is arról döntött, hogy szigorítja a Dél-Afrikából és öt másik afrikai országból érkező látogatók határellenőrzését. Hasonló korlátozásokat jelentettek be Izraelben is, ahol pénteken már azt is közölték: találtak egy olyan esetet, amelyet az új dél-afrikai variáns okozott, Németországban pedig az a döntés született, hogy csakis német állampolgárokat szállíthatnak Dél-Afrikából Németországba, és nekik is karanténba kell vonulniuk 14 napra, akkor is, ha rendelkeznek teljes oltással és nem mutatható ki szervezetükben a vírus.

A piac szereplői szerint az újabb korlátozások egyebek között azzal járhatnak, hogy csökken a kereslet a kőolaj iránt. A félelmet jól tükrözi, hogy az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 4,90 dollár (5,96 százalék) eséssel, 77,32 dolláron állt 15.30 óra körül.

A forint vegyesen mozgott reggel óta a főbb devizákkal szemben. Az euró a reggeli 367,16 forintról 368,31 forintra, a frank pedig 351,30 forintról 352,43 forintra erősödött, miközben a dollár 327,17 forintról 326,25 forintra gyengült délután fél négyre.