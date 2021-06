A héten az amerikai, brit és euróövezeti befektetésimenedzser-indexek júniusi előzetes értékei adnak majd némi rálátást a befektetőknek a gazdasági aktivitás alakulására. Monetáris politikai döntésre kerül sor a brit és a kínai jegybanknál. Megjelenik az amerikai első negyedévi GDP-növekedés végleges értéke, az Európai Bizottság pedig közzéteszi június fogyasztói hangulatindexét az euróövezetre vonatkozóan - írta az MTI.

Pénteken nagy gyengüléssel zártak az európai tőzsdeindexek és a hetet is veszteséggel fejezték be. Az indexek csökkenését elsősorban a Fed idézte elő a monetáris szigorítás egy éven belüli megkezdésére tett jelzésével.

A páneurópai gyűjtőindexek közül az FTSE EuroFirst 300 és a Stoxx Europe 600 indexek 1,61 és 1,58 százalékos csökkenéssel fejezte be a pénteki kereskedést. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,80 százalékkal csökkent.

Londonban 1,90 százalékkal zárt alacsonyabban az FTSE-100 index, egy hónapja a legnagyobb napi eséssel. A londoni tőzsde heti eredménye két százalék veszteség. A frankfurti DAX index szintén egy hónapja a legnagyobb esést szenvedte el pénteken, 1,78 százalékosat, és a hetet is mínuszban zárta. A párizsi CAC-40 index 1,46 százalékot adott le pénteken. Milánóban 1,93 százalékkal zárt alacsonyabban a tőzsdeindex. Madridban 1,80 százalékos, több mint egy hónapja a legnagyobb indexcsökkenéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap. A madridi tőzsde közel két százalék veszteséggel fejezte be június harmadik hetét.

Veszteséggel zártak pénteken az amerikai tőzsdék is, és a legrosszabb hetüket fejezték be tavaly október óta. Többségében veszteséggel indították el a hétfői globális tőzsdenapot az ázsiai piacok. A tokiói tőzsdeindex több mint három százalékos veszteségben járt, Sanghajban 0,1 százalékkal csökkent az árfolyamindex, a hongkongi 1,2 százalékkal, a tajpeji 1,3 százalékkal esett, a szöuli pedig 0,9 százalékkal járt mínuszban az európai tőzsdék nyitása előtt két órával.

Az arany 15 hete a legrosszabb hetét tudhatja maga mögött a dollár erősödése miatt, és kéthavi mélypontról korrigált felfelé hétfőn. Az arany spot ára unciánként 1772,04 dolláron áll 0,44 százalékos emelkedéssel.

A hat vezető nemzetközi fizetőeszközzel szemben kalkulált dollár-index 10 heti csúcsnál tartózkodik. Hétfőn reggel 0,07 százalékos emelkedéssel 92,29 ponton állt. Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1856 dolláron.