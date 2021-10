A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 0,08 százalékos mínuszban, 469,71 ponton zárt, de napközben 0,6 százalékos veszteségben is járt. A nap nyertesei a gazdasági ciklusok alakulásától függetlenül teljesítő, illetve a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok voltak, árfolyamuk emelkedése jórészt ellensúlyozta a bányaipari vállalatok veszteségeit, illetve a csalódást keltő profit-előrejelzések hatását - írta az MTI.

A londoni FTSE-100 mutató 0,45 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,32 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,29 százalékos, a madridi IBEX-35 index 0,82 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,21 százalékos mínuszban zárt. A páneurópai indexek közül az FTSE Eurofirst 300 index 0,12 százalékkal, míg az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,39 százalékkal esett.

A hangulatot erősen rontotta szerte a világban, hogy a súlyos fizetési gondokkal küzdő China Evergrande kínai ingatlanfejlesztő árfolyama több mint 12 százalékot zuhant a hongkongi tőzsdén, ahol több mint két hétig tartó felfüggesztés után csütörtökön lehetett ismét kereskedni a részvényekkel. Az Evergrande előző nap közölte, hogy meghiúsult az ügylet, amelynek keretében ingatlankezelő részlegének 51 százalékát 2,58 milliárd dollárért eladta volna a Hopson Development dél-kínai székhelyű ingatlanvállalatnak.

A nagy kínai kitettségű bányaipari vállalatok árfolyama jelentősen csökkent a vasérc- és az alapfémárak zuhanásával párhuzamosan. Az Anglo American Londonban jegyzett részvényeinek árfolyama 2,7 százalékkal csökkent, jóllehet a vállalat kitermelésének 2 százalékos emelkedéséről számolt be a harmadik negyedévről.

Európában számos nagyvállalat hozta nyilvánosságra harmadik negyedéves számait. Egyik a másik után sorra figyelmeztetett, hogy az ellátási láncok zavarai és az áremelkedések nem átmeneti, hanem elhúzódó jelenségek, amelyek a jövőben hatással lesznek a jövedelmezőségre.

Európa legértékesebb technológiai vállalata, a német SAP árfolyama 3,2 százalékot esett, mivel a pozitív harmadik negyedéves eredmények dacára nem nyűgözték le a befektetőket a vállalat kilátásai, különös tekintettel a licenc-előrejelzésre.

Az ABB svájci gépipari konszern csaknem 6,2 százalékot veszített értékéből, miután rontotta éves értékesítési előrejelzését, és alkatrészhiányra figyelmeztetett. A svéd AB Volvo árfolyama 0,4 százalékkal esett, miután közölte, hogy a chiphiány akadályozza teherautóinak gyártását. A Nordic Semiconductor norvégiai chipgyártó 12,4 százalékos mínuszban zárt, miután az alaptevékenység teljes eredményét magában foglaló core earnings csökkenéséről adott számot, és a költségek növekedésére figyelmeztetett.

A banki részvények is alulteljesítők voltak 0,4 százalékos eséssel, jóllehet a brit Barclays és a finn Nordea is a vártnál jobb eredményekről számolt be.

Az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,39 százalékos, az S&P 500-as index pedig 0,14 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,19 százalékos pluszban állt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

Este fél hat után a Brent hordónként 2,59 százalékos mínuszban, 83,60 dolláron, a WTI pedig 2,73 százalékos veszteségben, 81,14 dolláron forgott a decemberi határidős jegyzésekben.

Az arany unciánkénti ára az azonnali jegyzésekben 0,12 százalékkal 1779,68 dollárra, decemberi szállításra pedig 0,23 százalékkal 1780,80 dollárra esett a New York-i árupiacon.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1641 dollárt adtak, 0,06 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.