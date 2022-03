Az európai részvényindexek a zárásnál jóval mélyebb szinteken is jártak napközben, a kereskedés vége felé korrigálták veszteségeiket. A befektetői hangulatot továbbra is az ukrajnai háború, az emelkedő infláció és a magasabb kamatlábakra vonatkozó várakozások árnyékolják be.

A piacnak egy sor PMI-mutatót is fel kellett dolgoznia, amelyek az inflációs nyomás és az anyaghiány növekedésére utalnak, ami várhatóan a következő hónapokban a fogyasztói árakban is meg fog mutatkozni - írta az MTI.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,06 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,04 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,14 százalékkal alacsonyabban fejezte be a kereskedést.

Londonban 0,10 százalékkal emelkedett az FTSE-100 index zárásra. A frankfurti DAX 0,05 százalékkal, a CAC-40 Párizsban pedig 0,39 százalékkal alacsonyabban fejezte be a napot. A milánói tőzsde 0,45 százalékkal magasabban, a madridi pedig 0,24 százalékkal alacsonyabban fejezte be a csütörtöki kereskedést.

A nyersolaj ára csütörtökön 2,0 százalékkal korrigálta lefelé az előző napi 5,0 százalékos emelkedését. Az olajárat a háború függvényében változó kereslet-kínálati kilátások kényszerítik nagy volatilitásra.

Az európai kereskedési idő végén az amerikai WTI nyersolaj ára 112,49 dolláron állt hordónként, 2,12 százalékos napi csökkenéssel, a Brent ára pedig 1,17 százalékkal csökkent 119,45 dollárra.

Az arany ára több mint egy hete első alkalommal emelkedett unciánként 1960 dollár fölé, mivel a stagflációtól való félelem tovább növelte az arany, mint inflációs fedezeti eszköz vonzerejét.

Az európai piacok zárásakor az arany spot ára unciánként 1965,14 dolláron állt 1,12 százalékos napi emelkedéssel.

A dollár árfolyama emelkedik, csütörtökön közel két éve a legmagasabb szintet érte el, miután a Federal Reserve tisztviselői jelezték, hogy készek agresszívebb lépéseket tenni az infláció megfékezése érdekében, beleértve egy esetleges 50 bázispontos kamatemelést májusban. A hat legfontosabb nemzetközi fizetőeszközzel szemben tartott dollárárfolyam alapján kalkulált dollárindex 98,86 ponton állt az európai piacok zárásakor 0,24 százalékos emelkedéssel.