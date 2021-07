A részvényforgalom 45,76 milliárd forintról 46,41 milliárd forintra nőtt. A vezető részvények árfolyama a stagnáló Magyar Telekom kivételével csökkent.

A BÉT alacsony forgalommal, részvényindexe enyhe csökkenéssel kezdte a hetet. A BUX visszaesése a következő napokban már meghaladta az 1 százalékot, miközben a forgalom is nőtt, szerdán elérte az átlagos szintet. Csütörtökön emelkedéssel zárt a tőzsde, de a hét utolsó napja ismét jelentős csökkenéssel és alacsony forgalommal fejeződött be.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Bevásárolt AutoWallis részvényekből a Generali Alapkezelő

Az Equilor Befektetési Zrt. a javuló növekedési várakozásokat emelte ki a tőzsdei kereskedést befolyásoló heti hírek közül. A BUX a kedvező kilátások ellenére nem lépett följebb, így nem dőlt meg az 50 ezer pontos álomhatár. Varga Zoltán elemző a BUX csökkenését azzal magyarázta, hogy a korábbi hetek erőteljes növekedése után most visszakorrigált a BÉT. Ennek tudható be az is, hogy a belföldi részvénypiac a héten alulteljesített a nyugatiakhoz képest, amelyek emelkedéssel fejezték be a hetet.

A nemzetközi hangulat a CIB heti összefoglalója szerint is kedvező volt, az amerikai tőzsdék mindegyike erősödéssel zárt, de - mint írták - a befektetők aggódnak a járvány kiújulása miatt. A kockázatvállalási hajlandóság emiatt kissé csökkent, de az elemzések szerint inkább azokat a piacokat fenyegeti a visszaesés, amelyeket súlyosabban érinthet egy újabb fertőzéshullám - hangsúlyozták az MTI szerint.

A héten egyedül a Magyar Telekom kerülte el a gyengülést, árfolyama 424 forint maradt, a forgalma meghaladta a 652 millió forintot.

A Richter árfolyama 0,63 százalékot gyengülve 7870 forinton állt meg, több mint 7,422 milliárd forintos forgalom mellett.

A Mol 0,75 százalékot gyengült, részvényei 2380 forinton zártak pénteken, heti forgalma megközelítette a 6 milliárd forintot.

Legnagyobb mértékben, 3,94 százalékkal az OTP gyengült, 16 090 forintos árfolyamon zárta a hetet. A részvények forgalma 29,588 forint volt.