Az emelkedés azért is jelentős, mert a BÉT a nemzeti ünnep miatt eggyel kevesebb kereskedési napot tartott. A vezető részvények vegyesen teljesítettek a héten.

A BUX csökkenéssel kezdte a hetet, de így is 50 ezer pont fölött maradt. A következő két napban a forgalom is jelentős volt, és egymás után kétszer megdőlt a részvényindex rekordja. A magyar részvénypiac jól teljesített a nyugati tőzsdékhez képest, de a korábbi évek azonos időszakához viszonyítva is, mivel se tavaly, sem tavalyelőtt nem döntött csúcsot augusztusban - áll az MTI összesítésében.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője is a tőzsdei rekordot emelte ki a hét eseményei közül. Józsa Bence szerint a vártnál jobb GDP-adatok is hozzájárultak a BÉT szárnyalásához. A szakértő a BÉT csütörtöki visszaesését sem belföldi okokkal magyarázta, hanem azzal, hogy a nemzetközi befektetői hangulat rosszra fordult. A forgalom ugyanakkor a hét utolsó napján is magas maradt, csaknem másfélszeresen haladta meg az ilyenkor szokásosat.

A héten a legnagyobb mértékű, 6,35 százalékos erősödést az OTP érte el 17 740 forintos záró értékkel, 39,143 forintos forgalom mellett.

A Richter 3,3 százalékos emelkedést követően 9070 forinton zárt, forgalma meghaladta a 14,4 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 1,15 százalékot gyengülve 431 forinton, 245 millió forintos forgalommal fejezte be a hetet.

A Mol értéke 2,8 százalékkal csökkent, árfolyama 2362 forinton zárt, heti forgalma több mint 7,7 milliárd forintot ért el.