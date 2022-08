A vezető amerikai technológiai vállalatok részvényeinek árfolyama elég masszívan visszapattant az elmúlt hetekben. Az első félév során nagyon sokat estek, a befektetők most viszont abban bíznak, hogy ezek a cégek jobban viselik majd a többi szektor képviselőihez képest a közelgő amerikai recessziót - írja összefoglaló elemzésében a Financial Times.

Július eleje óta az Apple, a Microsoft, a Google anyavállalat Alphabet, az Amazon és a Tesla részvényei annyit emelkedtek, hogy összesített piaci értékük összesen 1,3 billió (ezermilliárd) dollárral gyarapodott, a technológiai szektor vezető indexének tartott Nasdaq Composite részvényindex eközben 14,8 százalékkal került feljebb. Sokan attól tartanak azonban, hogy a nyári nagy tech rally rövid életű lehet, mivel az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szándékai szerint fenntartja szigorú monetáris politikáját.

Nem ritka a bear-market rally

Andres Lapthorne, a Société Générale kvantitatív stratégája szerint 10 százalékos, vagy akár azt is meghaladó emelkedések nem voltak szokatlanok a dotcom lufi kipukkadását követő 2002-2003-as medvepiacon sem. Ugyanakkor a befektetőknek fel kell készülniük arra, hogy az elemzők részéről még komoly leminősítések várnak ezen cégek idei és jövő évre várható nyereségeire vonatkozóan. Eddig ugyanis erre még nem került sor, annak ellenére, hogy a Nasdaq 100-as indexben szereplő cégek átlagosan 5,5 százalékkal lejjebb vitték idei és 6,5 százalékkal jövő évi, saját profitjukra vonatkozó becsléseiket. Ez sok milliárd dollárral alacsonyabb profitot jelent az amerikai techégeknél - tette hozzá az szakértő.

John Guiness, a 776 millió dollárt kezelő Fidelity International American alap egyik menedzsere szerint viszont az első félév hatalmas áresései szektorban azt mutatják, hogy a befektetők már idejekorán felkészültek a nyereségvárakozások csökkenésére. Mostanra szerinte azonban már változott a forgatókönyv, a piac azt várja, hogy az infláció csökkenni fog és a recesszióval vannak elfoglalva, amely várhatóan jobban fogja majd érinteni a ciklusokra jobban érzékeny szektorokat, mint például a nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó cégeket. Most ezek részvényei az alulteljesítők - mondta a szakértő.

Szerintük annak ellenére, hogy a cégek jó pár projektet halaszthatnak idén, a technológiai szektor megrendelésállománya stabil maradhat globálisan. Persze megvolt a jó oka a korábbi eladási hullámnak. Azonban látni kell, hogy mostanra minden ötödik Európában legyártott autó elektromos, s ezek már nem is autók igazán, hanem kerekeken guruló számítógépek. A felhőalapú számítástechnikai adattárolás és kezelés pedig egy olyan valós tartalommal bíró fejlesztés, amelyet egyre több cég alkalmaz. A technológiai alkalmazkodás okozta tektonikus változások most is zajlanak - emelte ki Guiness.

Korlátozott a lelkesedés

De nem csak a profik, a kisbefektetők is egyre lelkesebbek a szektorral kapcsolatban július közepe óta a Morgan Stanley befektetési bankház elemzése szerint. Szerintük a magánbefektetők sokkal nagyobb arányban vesznek részvényeket a technológiai és távközlési szektorban, ahol olyan cégek vannak amelyeket ismernek, amelyek termékeit használják és szerintik.

Ugyanakkor a szektorban fektető tőzsdén jegyzett alapok tőkeáramlásai egyelőre arra utalnak, hogy a lelkesedés korlátozott. Bár az Invesco Nasdaq 100-as indexet követő ETF-je (tőzsdén jegyzett alapja)Július eleje óta nettó 99 millió dollárnyi tőkebeáramlást regisztrált, azonban ezen idő alatt a szélesebb technológiai szektort reprezentáló S&P index ETF-jéből 122 millió dollár távozott, s a Cathie Wood által kezelt, nagyon ismert Ark Innovation ETF is 385 milliónyi tőkekiáramlással szembesült.

A rövidebb távú kihívások ellenére az elemzők többsége jól megalapozottnak látja a szektor jövőjét. Az infláció miatt a profitmarzsok a növekvő bérigények és azaz ellátási láncok nehézségei közepette várhatóan szűkülnek, viszont a technológiai költések globálisan évente 2-4 százalékkal emelkedhetnek dollárban számolva - vélik a londoni Polar Capital alapkezelő cég szakértői. Azt nem tudják, hogy a mostani emelkedés medvepiaci rally, vagy tartósabb folyamat kezdete-e a tőzsdén, de abban biztosak, hogy az egyre nagyobb technológiai kiadások megkerülhetetlenek maradnak a vállalati szektorban.