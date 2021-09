Az összes ázsiai tőzsdén komolyabb eladási hullám bontakozott ki hétfőn és ez az európai piacokra is átterjedt, az ok a szakértők véleménye szerint egyértelműen az Evergrande kínai ingatlanfejlesztő óriás közelgő csődje, valamint az attól való félelem volt, hogy annak negatív hatásai átterjedhetnek a teljes ingatlanszektorra és a kínai gazdaságra is.

Többéves mélypontok

A kínai és hongkongi ingatlancégek voltak az eladási hullám epicentrumában, ezek árfolyama ötéves mélypontra zuhant - tudósított az Financial Times. A bajba került kínai óriás fejlesztőcég, az Evergrande mintegy 300 milliárd dollárral tartozik kötvényeseinek és más hitelezőinek, köztük több mint egymillió épülő lakás tulajdonosának, s csütörtökön egy fontos kötvénye esetében közeleg fizetési hatásairól. Mindenki azt várja, vajon képes lesz-e fizetni a likviditási problémákkal küzdő társaság.

Az Evergrande Honkongban jegyzett részvényei ma újabb 18,9 százalékot estek, a rossz hangulat nyomán a többi kínai ingatlancég részvényei is lefelé vették az irányt. A Hang Seng Property Index, amely mintegy tucatnyi ingatlanfejlesztő cég részvényeit tartalmazza 2016 óta nem látott mélységbe került. A Hang Seng index maga 3,5 százalékot veszített értékéből, s ezzel év eleje óta már 12 százalékos mínuszban jár. Európára is átragadt a rossz hangulat, a Stoxx 600-as részvényindex délelőtt 1,6 százalékkal csökkent és az amerikai határidők is érezhető mínuszokban jártak. A félelem indexként is ismert VIX index az Egyesült Államokban 24,5-re emelkedett, ilyen magas szinten május eleje óta nem járt a mutató.

Lesz-e kiút?

Egyelőre korai még igazi fertőzésről beszélni, azonban ez egy újabb rossz hír Kínából, s ez tovább rontja a hangulatot - mondta a lapnak a JPMorgan egyik szakértője. Eközben arról érkeztek hírek, hogy a kínai cégnél megbüntetni készülnek azokat a vezetőket, akik idő előtt akartak tőkét kivonni azokból a befektetési termékekből, amelyek visszafizetésével gondok lehetnek, s amelyekbe több ezer kisbefektető szorult bele. A helyi értesülések szerint már készülnek tervek a cég megmentésére, részben a kínai állam, részben a konkurens helyi ingatlanfejlesztő cégek vennék át az Evergrande projektjeit.

Az Evergrande csak a jéghegy csúcsa - mondta Louis Tse, a hongkongi Wealthy Securities nevű brókercég igazgatója. Szerinte a kínai ingatlanfejlesztők folyamatos fizetési nyomás alatt vannak dollárban kibocsátott kötvényeik miatt, miközben a kínai hatóságok folyamatosan nyomást gyakorolnak rájuk, hogy lakásaik eladási árát igyekezzenek alacsonyan tartani. Ez persze a bankokat is negatívan érinti, hiszen alacsonyabb ingatlanárak mellet el lehet képzelni mi történik a jelzáloghitelek fedezeteként beszámított ingatlanok értékével.

A kínai ingatlanszektorból és a kínai gazdaságból érkező rossz hírek miatt nagyot ütöttek a vasérc árán is, miután a kormány bejelentette, hogy csökkentik az acéltermelést. A vasérc ára a múlt héten 20 százalékkal zuhant.