Az S&P 500 pénteken újabb rekordot döntött, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke megtartotta szokásos Jackson Hole-i beszédét. Megnyugtatta a befektetőket, hogy lassan kamatemelésbe kezd, valamint eszközvásárlási programját is visszafogja. A hangulat azonban óvatosabbnak tűnik a néhány héttel ezelőttihez képest, amikor a vállalatok a rekordot jelentő eredményszezon közepén voltak - írja a Bloomberg, amely összeszedte, hogy melyek a legnagyobb kockázati tényezők most a piacokon.

Az amerikai Fed-del kapcsolatos összes aggodalom egyetlen nagy vitára fut ki: vajon a világválságból való kilábalás már elérte-e a csúcspontját? Erre a kérdésre csak az elkövetkező hónapok adnak majd választ. Egyelőre a befektetők azt mondják, hogy a vállalatok és a jegybankok beszámolóit, a gazdasági adatokat elemzik, hátha találnak valami utalást arra, hogy mi fog következni.

Jelentős kockázati tényező még, hogy számos országban gyorsan terjed a delta-változat. De a járvány újbóli fellobbanásának dacára is az a konszenzus a befektetők körében a pandémiával kapcsolatban, hogy a védőoltások kordában fogják tartani a koronavírus terjedését. A kockázat az, hogy a kórházak ismét túlterheltek lesznek, ami világszerte újabb zárlatokat kényszerít ki, amelyek a gazdaságot és az olyan kulcsfontosságú ágazatokat sújtják, mint a turizmus valamint a közlekedés. Előbbi már most is az egyik legrosszabbul teljesítő csoport Európában és az Egyesült Államokban a második félévben.

Természetesen, ha a gazdaság továbbra is pörög, az felveti annak lehetőségét, hogy a Fed felgyorsítja a gazdasági ösztönzők visszavételére vonatkozó terveit, hogy az inflációt kordában tartsa. A részvényárfolyamoknak jót tett a több mint egy évtizede tartó rendkívül alacsony kamatkörnyezet, amely segítette a hitelezésüket. Ez ráadásul a befektetőket a részvényekbe való befektetésre ösztönözte. A magasabb kamatlábak különösen a legjobban értékelt részvényeket sújtanák.

Jerome Powell Fed-elnök pénteken azt mondta, hogy a jegybank még az idén megkezdheti havi kötvényvásárlásainak csökkentését, bár nem sieti el, hogy ezt követően kamatemelésbe kezdjen.

Mindenki túloptimista, de hiányoznak az alapanyagok

A második negyedévi eredményszezon rekordot döntött - az S&P 500 vállalatainak 87 százaléka a vártnál jobb eredményekről számolt be, amire a közel 30 éves történelmi adatok alapján nem volt példa - kommentálta a helyzetet Karolina Noculak, az Aberdeen Standard Investments befektetési igazgatója. Mivel ennyire túlteljesítették az előrejelzéseket, fennáll a veszélye annak, hogy a következő negyedévekre vonatkozó várakozások túl magasak. "A befektetők már hozzászoktak ahhoz, hogy a vállalatok felülmúlják az elemzői előrejelzéseket" - mondta egy másik kockázati tényezőről.,

Másik sokat emlegetett probléma a globális chiphiány. A félvezetőhiány a technológiai óriásoktól kezdve az autógyártókig mindenkit sújt. Németország legnagyobb chipgyártó cégének, az Infineon Technologies AG-nak a főnöke arra számít, hogy a hiány 2023-ig tart. Ez azt jelenti, hogy számos iparágban a termelés és a profitnövekedés még sok negyedéven veszélyben lehet.

A nyersanyaghiány nem csak a chipekre korlátozódik. Az ipari alapanyagok, a szállítókonténerek és a munkaerő alulkínálata számos iparágat érint, ami az árak ugrásszerű növekedését okozza. A Toshibától kezdve a Henkel AG-ig több cég is jelezte, hogy a gyártási költségek növekedése ronthatja az árrést az értékesítésnél, ami a vállalatok bevételeire, profitjára is kihathat.

De sokan tartanak attól, hogy a világ második legnagyobb gazdaságában, Kínában lassul a növekedés, valamint innen sem érkezik majd elég alapanyag, illetve alkatrész. Az ázsiai országban is elkezdett terjedni a koronavírus delta-változata, amelyekre szigorú lezárásokkal reagált az állampárt. Közben a kínai hatóságok egyre keményebben lépnek fel az amerikai tőzsdei bevezetésekre készülő vállalatok ellen.