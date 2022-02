Mínuszban nyitottak ki a tőzsdék a szerelem napján. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) irányadó indexe, a BUX csaknem 3 százalékos mínuszban áll, az OTP több mint 3,5 százalékot, a Mol mintegy 2 százalékot, a Richter bő 1,5 százalékot esett a kereskedés első órájában. Egész Európában rossz a hangulat, a párizsi, a frankfurti és a londoni parkett is több mint 3 százalékos mínuszban állt délelőtt.

A szakértők számítottak erre. "Gyenge nyitásra készülhetnek a befektetők az európai piacokon" - közölte a KBC Equitas még a nyitás előtt. A piacok feszülten figyelik, mi történik az ukrán-orosz konfliktussal, hiszen elsősorban ennek kapcsán következett be hatalmas lefordulás pénteken az amerikai tőzsdéken is. A múlt hét utolsó kereskedési napján a Nasdaq 3,1 százalékot esett, de a Dow Jones és az S&P 500 is 1,5-2 százalékot csökkent.

Az amerikai részvénypiaccal kapcsolatban a korábbinál pesszimistább lett a Goldman Sachs, a nagybank elemzői jelenleg már “csak” 4900 pontra várják az év végére az S&P 500 indexet, korábban még 5100-at becsültek. A 4900 elérése is azonban 10 százalék fölötti emelkedést jelentene a jelenlegi szintekhez képest. Elromlott a hangulat az ázsiai piacokon is, a főbb indexek 1-2 százalék körüli mínuszban tartózkodnak. A geopolitikai feszültségek mellett a hongkongi koronavírus-helyzet miatt is pesszimisták a befektetők. Ma délután Christine Lagarde EKB-elnök beszéde is hatást gyakorolhat a piacokra.