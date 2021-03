Tőzsdére lép Oszkó Péter vállalkozása

Új céget regisztrál a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a közepes méretű vállalkozásokra létrehozott Xtend piacára: a tőzsde 2021. március 19-től felveszi az értékpapírlistára a technológiai innovatív vállalkozásokból álló portfólióval rendelkező OXO Technologies Holdingot.

A BÉT honlapján 2021. március 19-ei hatállyal közzétett határozat szerint az OXO Technologies törzsrészvényeit az értékpapírlistára történő felvétellel regisztrálták az Xtend piacra. Az első kereskedési napot még nem határozták meg, a részvényekkel való kereskedés a regisztrációt követően tervezett zártkörű tőkeemelés lezárultával indulhat majd meg.

Ahogy azt a BÉT vezérigazgatója által február 3-án jóváhagyott információs dokumentumból is kiderül, az OXO csoport aktív szereplője a közép-európai régió́ korai és növekedési fázisú́ technológiai befektetési piacának: 100 ezer eurótól 3 millió euróig fektet be ígéretes innovatív cégekbe, korai és növekedési fázisban egyaránt, illetve esetenként kivásárlásokat is végrehajt. Az OXO Technologies Holding a technológiai innováció bármely területén aktív befektető, portfóliójában ezzel együtt a vállalati megoldások, a mesterséges intelligencia és adatalapú technológiai fejlesztések, a felhő alapú szolgáltatások, a kiberbiztonság, valamint az úgynevezett clean tech, fintech, agritech és med-tech típusú befektetések a jellemzők.

"A közép-európai régiós piacok technológiai cégei és fejlesztései minőségben és innovációs tartalomban messze felveszik a versenyt a nemzetközi piacokkal, miközben árazásban és gazdálkodási hatékonyságban jelentős előnyöket tudnak felmutatni a nyugati versenytársaikhoz képest. A járványhelyzet ezt a szektort nem, hogy nem sújtotta, hanem inkább tovább élénkítette, a digitalizációs folyamatokat az elmúlt évben ugyanis már nem elsősorban kényelmi, hanem szükségbeli szempontok alakították és gyorsították fel. Az OXO csoport ebben a szektorban 2014. óta aktív befektető, az OXO Technologies Holding 2020. elején pedig a cégcsoport eddigi sikeres technológiai befeketéseit foglalta egységes portfólióba. A cég Xtend piacokra történő bevezetése így egy kiegyensúlyozott technológiai portfólióba és ezáltal a technológiai innovációk piaci potenciáljába nyújthat befektetési lehetőséget" - mondta Oszkó Péter az OXO Technologies Holding igazgatóságának elnöke.

Az OXO Technologies Holding BÉT Xtend piacra történő regisztrációját 2020. december 14-én kezdeményezte, a cég információs dokumentumát a BÉT 2021. február 3-án hagyta jóvá, a regisztrációs kérelem pedig 2021. március 19-ei hatállyal került jóváhagyásra.

"Az Xtend piacra történő bevezetés után zártkörű tőkeemelést tervezünk, melynek keretében megállapodott részvényárazás mellett intézményi és magánbefektetők számára kínálunk befektetési lehetőséget: minimum 1, maximum 3 milliárd forint értékben. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi portfóliónk forrásellátottsága biztosított, a jövőben hozzánk befolyó forrásokat a portfólió bővítésére és diverzifikálására fordítjuk majd. A célunk az, hogy érett befektetési fázisban lévő technológiai vállalkozások körében további növekedési befektetéseket, illetve esetenként kivásárlásokat hajtsunk végre" - számolt be a társaság terveiről Pongrác Dávid, az OXO Technologies Holding befektetési igazgatója és igazgatóságának tagja.