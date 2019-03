Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tőzsdére készül a Stadler

Hamarosan tőzsdére léphet a vasúti szerelvényeket gyártó Stadler. A cég tájékoztatása szerint a svájci SIX Swiss Exchange-re vezetnék be a részvényeket a kibocsátás után, a részvények többségét ezután is megtartaná Peter Spuhler a cég nagytulajdonosa.

Hamarosan tőzsdére lépne a Magyarországon is gyártókapacitásokkal rendelkező svájci vasúti szerelvényeket és technológiát gyártó cég, a Stadler Rail AG. A társaság közleménye szerint a hamarosan elinduló, a tőzsdei bevezetést megelőző első nyilvános kibocsátás során a társaság jelenlegi fő tulajdonosa, a közvetve és közvetlenül a részvények 80 százalékát tulajdonló Peter Spuhler adna el részesdéséből. A két kisebbségi tulajdonos, az RAG Stiftung és a menedzsment tagjai egyaránt megtartanák 10-10 százalékos tulajdonrészüket.

A tőzsdei bevezetésre a SIX Swiss Exchange-re a következő hónapokban kerülhet sor a piaci hangulat függvényében.

A közlemény szerint a tőzsdére lépést és a részvények egy részének eladását az indokolja, hogy a társaság szerint így tudnák nemzetközi ismertségüket növelni. Mivel a mostani információk szerint új részvények kibocsátására nem kerül sor, így a cél biztosan nem a tőkebevonás lenne.

A cégcsoport tavalyi árbevétele meghaladta elérte a 2 milliárd svájci frankot, mindezt 7,5 százalékos üzemi eredményhányad mellett. A cégcsoport nettó rendelésállománya tavaly év végén 13,2 milliárd frankot tett ki, s ennek köszönhetően az éves nettó árbevétel 2020-ra 4 milliárd euróra nőhet.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!