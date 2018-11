Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tőzsdére megy Leonardo DiCaprio cége

A 2009-ben Ethan Brown által alapított Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez. A cégbe tavaly beszállt Leonardo DiCaprio - írta a Portfolio.

A Beyond Meat olyan ételeket készít, amelyekben a húst ahhoz állagra és ízre nagyon hasonló, sok fehérjét tartalmazó, de sokkal kevesebb erőforrással előállítható növényi alkotórészekkel helyettesítik.

A cég most azt tervezi, hogy tőzsdére megy, már be is adták az erre vonatkozó kérelmüket, a vállalat papírjaival a Nasdaq-on lehet majd kereskedni. Egyelőre jegyzési ársávot nem tettek közzé.

Bár a cég bevételei szépen nőnek, idén az első 9 hónapban (56,4 millió dollár) jóval több bevételt ért el a cég, mint tavaly egész évben (32,6 millió dollár), még soha nem csinált profitot, tavaly 30,4, idén szeptemberig 22,4 millió dollár volt a veszteség.

A Beyond Meat nagyot álmodik, szerintük a hús alternatíváinak piaca több milliárd dollárosra nőhet, ezen a piacon akarnak nagy szereplő lenni. A cég tőzsdelépési terveiről a Portfolión olvashat.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!