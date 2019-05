Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump betett az Ubernek

A kereskedelmi háború újbóli fellángolása és a versenytárs Lyft gyenge tőzsdei szereplése nem tett jót az Uber részvények árazásának sem. A mai tőzsdére lépés előtti kibocsátásban az ársáv alsó széléhez nagyon közel keltek csak el a fuvarmegosztó cég részvényei.

A korábban meghirdetett 44-50 dolláros ársáv alsó széléhez közel, 45 dolláron keltek el az Uber részvényei a mai (május 10.) tőzsdei bevezetést megelőző első nyilvános részvénykibocsátás során. A piac ezzel 82 milliárd dollárra értékeli az amúgy veszteséges fuvarmegosztó céget, korábban 100 milliárd dollár feletti várakozások is napvilágot láttak optimistább elemzők részéről - emlékeztet a Financial Times.

A kommentárok szerint azt, hogy az árazás alacsonyabbra sikerült a reméltnél alapvetően több tényező is befolyásolta. Egyrészt az egész tőzsdei hangulat elromlott a hét folyamán, miután Donald Trump további extra vámokat helyezett kilátásba a kínai importárukra vonatkozóan, majd be is jelentette azokat. Másrészt az Uber legnagyobb amerikai versenytársa, a Lyft néhány hete lezajlott részvénykibocsátását követően nem szerepelt eddig túl jól a tőzsdén, ami szintén negatívan hatott vissza a részvények megítélésére. Nem segített továbbá valószínűleg a céggel szerződésben álló sofőrök hét közepi sztrájkja sem, amely a cég működési modelljének gyenge pontjaira hívta fel a figyelmet.

A cég összesen 180 millió részvényt értékesített és ezzel 8,1 milliárd dollárnyi friss tőkéhez jutott az akció során. A Dealogic adatai szerint ezzel ez a legnagyobb értékű részvénykibocsátás amerikai technológiai cég részéről a Facebook 2012-es tőzsdei bevezetése óta, és a tizedik legnagyobb amerikai tőzsdei bevezetés. A kereskedés ma indul UBER tickerkód alatt a New York Stock Exchange-en a cég részvényeivel.

Az Uber az elmúlt években többször is tőkét emelt a versenyfutás során, amelyben a világ legnagyobb fuvarmegosztó cégévé szeretett volna válni, ugyanakkor értékeltsége már nem nőtt az utóbbi években dinamikusan. Három évvel ezelőtt például a Szaúd Arábiai Állami Vagyonalap részvényenként 48,77 dolláros áron emelt tőkét a cégben, magasabb árfolyamon, mint a mostani IPO-ban alkalmazott kibocsátási árfolyam. Ha nem számoljuk a mostani tőkeemelés összegét, illetve azt az 500 millió dolláros részvényeladást, amely az kibocsátás árfolyamán a PayPal részére történik, akkor még kevésbé szép a kép. Így ugyanis csak 73,5 milliárd dolláros cégérték adódik az előző tőkeemeléssel szemben, ami 76 milliárd dollárra értékelte a céget - írja a brit pénzügyi lap.

Azt, hogy az Ubernél sem erre számítottak, jól mutatja, hogy a cég maga mondta egyes befektetőknek, akiknek van a cég átváltható kötvényeiből, hogy 90-100 milliárd dolláros cégértékre számítanak a kibocsátás során.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!