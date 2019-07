Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump komoly beavatkozásra készül a devizapiacon

Donald Trump amerikai elnök ismét komolyan kikelt az Európai Unió és Kína vélt devizamanipulációi miatt. A szakértők azt várják, hogy az Egyesült Államok hamarosan beavatkozhat a dollár gyengítése érdekében, amire 2011 óta nem volt példa.

Donald Trump amerikai elnök szerdai Twitter üzenetében ismét devizapiaci manipulációval vádolta meg Kínát és az Európai Uniót. Szerinte a két térség egy olyan játékot játszik, amelyben az Egyesült Államoknak is fel kell vennie a kesztyűt, a másik lehetőség, hogy hátradől és hagyja, hogy más országok játsszák játékaikat. A Bloomberg által megkérdezett elemzők szerint Trump mostani megnyilvánulása sokkal több, mint a szokásos fogcsikorgatás, s arra tippelnek, hogy az elnök egy amerikai devizapiaci intervencióhoz készíti elő a terepet, amelyre 2011 óta nem volt példa.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 2011-ben azután kezdte el mesterségesen erősíteni a dollárt, hogy Japánban pusztító erejű földrengést követően masszívan erősödni kezdett a jen. A jen erősödését az akkori kommentárok szerint a japán cégek földrengést követő masszív tőkerepatriálása okozta.

Mesterségesen gyengíthetik a dollárt

Az amerikai pénzügyminisztérium legutóbbi, alig egy hónapja megjelent jelentése végül nem bélyegezte Kínát devizaárfolyam-manipulátornak. Ennek fényében az, hogy Trump, különösen a hétvégi Hszi-Csi Pinggel folytatott barátságos hangvételű találkozó után újra ezzel vádolja az ázsiai országot, arra utaló jelzés lehet, hogy bármire fel lehet készülni. A pénzügyminisztérium évtizedek óta nem interveniált a dollár gyengítése érdekében, azonban nem lennénk meglepve, ha ez megváltozna Trump alatt - mondta Bipan Rai, a CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) vezető devizapiaci stratégája.

A dollár árfolyamát a legnagyobb devizákkal szemben mérő úgynevezett dollár index ugyan fél százalékot csökkent az idén, azonban a Federal Reserve dollárindexe, amely a kereskedelmi forgalommal súlyozza az amerikai deviza árfolyamát, azt mutatja, hogy valójában 2002 óta nem volt ennyire erős az amerikai fizetőeszköz, mint most. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy az amerikai export kevésbé versenyképes. Ugyanakkor egy devizapiaci intervenció veszélye akár arra is késztetheti a Fedet, hogy következő ülésén mégse csökkentsen kamatot.

A kamatcsökkentés sem elég

Más elemzők arra számítanak, hogy a következő hónapokban valószínűleg erősödni fognak a hasonló megnyilvánulások Trump részéről, különösen, ha más jegybankok, például az ECB a monetáris lazítás irányába mozdul el. Inflációs nyomást generálni, növelni a versenyképességet a devizaárfolyamon keresztül elég népszerű módszer a jegybankok részéről a gazdaság élénkítése érdekében - hívta fel a figyelmet Anthony Doyle, a Fidelity International globális befektetési specialistája a Bloomberg televízióban.

A Bank of America Corp. elemzői eközben arra hívták fel a figyelmet, hogy ha a Fed a következő hetekben a kamatok csökkentése mellett döntene, lehet, az sem lenne elég Trump számára. Ben Randoni, a bank devizastratégája szerint a probléma az, hogy ha az amerikai gazdaság továbbra is felülteljesít, akkor a dollár árfolyama meglehetősen ellenálló lehet egy kamatcsökkentéssel szemben is. Ebben az esetben egyre nagyobb lehet a késztetés arra, hogy intervenciókkal gyengítsék az amerikai devizát.

Sean Callow, a Westpac Bank vezető devizastratégája szerint ami igazán meglepő, az a Twitter üzenet időzítése - írja a CNBC.com. Callow egyáltalán nem érti, Trump honnan húzta most elő a kínaiakat, mint devizapiaci manipulátorokat. Szerinte aki kicsit is nyomon követi a kínai deviza mozgását, annak számára teljesen egyértelmű, hogy Peking az elmúlt egy-két évben nem avatkozott be a jüan gyengítése érdekében.

Jöhetnek büntetővámok is

A CNBC által megkérdezett elemzők egyébként Trump újabb kifakadásából nem a devizapiac intervenció lehetőségét hámozták ki, hanem azt, hogy a következő hónapokban az európai cégekkel szembeni korlátozások kerülhetnek ismét napirendre az elnöknél. Ha ugyanis gyengül az euró a dollárral szemben, akkor az értelemszerűen előnyhöz juttatja az európai gyártókat az amerikaiakkal szemben.

Ray Attrill, a National Australia Bank szakértője emlékeztette, hogy az amerikai kereskedelmi minisztériumnak joga van saját hatáskörben is pótlólagos vámtarifával sújtani azon országok exportőreit, amelyekről úgy vélik, mesterségesen tartják alacsony szinten devizájuk árfolyamát.

