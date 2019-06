Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump újabb háborúra készül

Donald Trump a jelek szerint újabb háború kirobbantására készül a kereskedelmi háború megindítását követően. Ez pedig a devizaháború.

A jelek szerint Donald Trump amerikai elnök a több mint egy éve kirobbantott kereskedelmi háború után arra készül, hogy a nemzetközi devizapiacon is háborút indítson - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg. A hírügynökség szerint erre utal az az üzenetsorozat, amelyet a az elnök kedden (június 18.) közölt a Twitteren az Európai Központi Bankkal (ECB) és annak elnökével, Mario Draghival kapcsolatban.

Draghi kedd reggel utalt arra, hogy az európai jegybank kész további élénkítő lépéseket tenni, ha az európai gazdaságban az infláció nem éri el a kívánt szintet, s ezekbe a lépésekbe a kvantitatív lazítás újbóli beindítása is beleférne, illetve a kamatok további csökkentése mélyen a negatív tartományba. Trump erre emlékeztetett Twitter üzenetében, és megjegyezte, hogy Draghi szavaira azonnal gyengült az euró a dollárral szemben, ami szerinte tisztességtelenül könnyebbé teszi számukra a versenyt az USA-val szemben. És ezt csinálják már évek óta Kínával egyetemben. Később hozzátette, a német DAX index megugrott Draghi szavaira, s ez szerinte nagyon tisztességtelen az Egyesült Államokkal szemben.

Nem újdonság

Trump részéről az nem újdonság, hogy más államokat tisztességtelen árfolyam-manipulációval vádol meg, mint ahogy az sem, hogy jegybankelnököt kritizál, legalábbis az amerikai jegybank elnökét. Az már viszont új fejlemény, hogy közvetlenül egy külföldi jegybank elnökének monetáris politikai bejelentését kritizálja, mindezt egy nappal a Fed hazai ülését megelőzően, illetve a közelgő G-20 gyűlés előtt. Ez megfigyelők szerint azt jelentheti, hogy Trump a devizaárfolyamok kérdését is készül felvenni az általa vitatott dolgok listájára.

Nagyon úgy tűnik, Trump előkészíti a terepet és bemutatja azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésére állnak a tárgyalásokon akarata keresztülvitelének elősegítésére. Még nem indult el a devizaháború - mondta a hírügynökségnek Cesar Rojas, a Citigroup Global Markets szakértője.

Megállapodtak, de van figyelőlista

Az G20 országok pénzügyminiszterei és jegybankelnökei egyébként két héttel ezelőtt tettek egy olyan közös nyilatkozatot, amelyben megállapodtak abban, hogy a saját deviza mesterséges leértékelése nem áll senkinek érdekében. Megerősítették márciusi nyilatkozatukat, amely szerint elzárkóznak a devizák mesterséges gyengítésétől.

Eközben az amerikai pénzügyminisztérium múlt hónapban 12-ről 21-re emelte azon országok számát a listáján, amelyeket tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok gyanúja miatt megfigyel. A szigorított feltételrendszer miatt olyan országok kerültek fel ide, mint Szingapúr, Írország és Olaszország. Ugyanakkor Kínát mind a mai napig nem nevezték árfolyam-manipulátornak.

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium május 23-án azt javasolta az amerikai vállalatoknak, hogy kérjenek kereskedelmi szankciókat azokkal az árukkal szemben, amelyek mesterségesen gyenge devizájú országból származnak. A Bloomberg szerint az amerikai kormányzat a most készülő kereskedelmi megállapodásokban valamilyen fajta külön intézkedést is bele szeretne venni az devizaárfolyamokra vonatkozóan, s az ezt be nem tartókat megint csak szankciókkal sújtanák.

Félrement tweet?

A hírügynökség szerint nem egy olyan neves amerikai közgazdász van, aki szerint az Egyesült Államoknak sokkal erőteljesebb hozzáállást kellene tanúsítani, amikor az árfolyam-manipulációról van szó a nemzetközi kereskedelemben. Van, aki egy 21. századi Plaza Egyezményt szeretne. Emlékezetes, hogy az 1980-as években több ország a Reagan kormányzat nyomására beleegyezett a dollár fokozatos, összehangolt gyengítésébe, amely abban az időben a Japán gazdaságot érintette különösen kedvezőtlenül.

Egy ezen a héten publikált anyagban Brad Stetser, Külügyi Kapcsolatok Tanácsának tagja azt bizonygatta, hogy az Egyesült Államok számára elsődleges fontosságú ügy a külföldi kormányok devizapiaci intervenciói ellen való fellépés. Már csak azért is, mert szerinte más országok árfolyam-manipulációi megnehezítik az amerikai gazdaság fellendülését egy recessziós időszakot követően. Ugyanakkor Stetser úgy kommentálta Trump Draghit kritizáló tweetjét, hogy az "félrement", hiszen az ECB elnöke az eurózóna gazdaságának fejleményeire reagált. Szerinte ráadásul az elnök megnyilvánulása után most Trump tűnik külföldről úgy, mintha manipulálni akarná a devizaárfolyamokat.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!