Messze van már az augusztus 26-i a holland gáztőzsdén a 349,9 euró/megawattórás történelmi csúcsot jelentő szinttől a fronthavi gázszerződések ára. Szerdán 13:30-kor már egy 2 százalék körüli áreséssel 105,5 euró volt egy megawattóra a novemberi szállításra. Mindez közel két hónap alatt 70 százalékos áresést jelent az ICE TTF adatai szerint.

A decemberi szerződéseknél a napon belüli mínusz még vaskosabb, 4,4 százalékkal olcsóbb 135,485 euró/megawattórára esett az árfolyam. A jövő januári árak pedig 139,64 euró/megawattórán álltak, ami 4,75 százalékos esést jelent a TTF-en.

Nagyon biztató kép rajzolódik ki a magyarországi rezsicsökkentést illetően is: miután a kormány az ártámogatást csak az átlagfogyasztásig hagyta meg, a lakossági piaci árat a CEEGEX kurzusai alapján számolják majd újra, ahol még erősebb a lejtmenet.

A szerdai gáznapra 6,4 százalékot esett az árfolyam keddhez képest, így a CEEGEX súlyozott átlagára 66,26 euró/megawattórán áll, a referencia ár pedig 66,71 euró. Ennél lejjebb nem járt a kereskedés az elmúlt hónapokban. Ráadásul a szerdai napra vonatkozó volumen adatok is a szeptemberi, októberi átlagok háromszorosa volt.

A rezsicsökkentés korlátozásának kezdőnapján, augusztus 1-én a CEEGEX-en még 196,17 volt a súlyozott átlagár, ahhoz képest a mostani kurzus már 65 százalékos áresést jelent. A szabály szerint tőzsdei árként a CEEGEX másnapi súlyozott átlagárat kell alkalmazni majd az újraszámoláskor.

Van minden földi, tengeri gáz

Az áresés oka itthon leginkább az lehet, hogy a Török Áramlat gázvezetéken folyamatosak a szállítások a Gazprom részéről. Európában pedig a bőségesen rendelkezésre álló LNG-szállítmányok nyugtathatták meg a piacokat: kedden már arról érkeztek hírek, hogy már hosszan kell várakozniuk a tankerhajóknak a leszívásra. A harmadik ok pedig az lehet, hogy az Európai Unió gáztárolói már 92 százalékig teltek meg a Gas Infrastructure Europe adatai szerint. A magyar töltöttség 79,55 százalékos az ASGI adatbázisa alapján.

Fontos árcsökkentő hatása lehet annak is, hogy az Európai Bizottság első körben nem vezet be gázársapkát, helyette a TTF-en egy az LNG-re vonatkozó új referenciaszámítást dolgoznak ki, amely képes a spekulációk kizárására. A cél az, hogy ezt se alkalmazzák folyamatosan a szabályozásban, hanem csak szükség esetén avatkoznak be.

