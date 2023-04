Elon Musk a Twitter felvásárlása óta jelezte, hogy a közösségi média funkción túl befektetési, kereskedési lehetőséget is létre akar hozni, ami zseniális ötlet abból a szempontból, hogy adott a rengeteg felhasználó, akiknek szimpatikus lehet, hogy egy helyen van a két funkció, ráadásul bíznak Elon Muskban, netán befektetési ötleteket is várnak tőle.

A Twitter a CNBC-nek elmondta, hogy az eToro céggel lépett partnerségre, így ezen a platformon tudnak a felhasználók részvényekkel és egyéb befektetési eszközökkel kereskedni. Eddig is volt már olyan funkció, hogy egyes részvények vagy részvényindexek árfolyamát követhette az érdeklődő, most azonban indul a kereskedés is.

Az eToro egy 2007-ben Izraelben létrehozott online brókercég, ami a kereskedésen túlmenően azt is lehetővé teszi, hogy valaki mások kereskedési stratégiáját kövesse. Jelenleg 32 millió felhasználójuk van, és számukra az a vonzó a Twitterben, hogy sok felhasználójuk ott tanulja a befektetési alapismereteket vagy ott tájékozódik a piaci eseményekről, mivel magas színvonalú, naprakész elemzések jelennek meg folyamatosan.

Úgy tűnik, ezzel Elon Musk megkezdte a sok bírálatot kiváltó és sok reklámozó távozását eredményező kezdeti drasztikus lépésekről a stabil cégfejlesztésre való átállást, és ebben van bőven tapasztalata, hisz a Teslát vagy éppen a SpaceX űrcéget sem tudta volna másként naggyá tenni a világ jelenleg második leggazdagabb embere.