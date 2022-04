Életbe léptettek a Twitter főbb részvényesei egy olyan forgatókönyvet, amivel olcsóbban juthatnak a vállalat részvényeihez, összhangban azzal, amit a vállalati szerződésük jogosít számukra - írja a CNBC.

A cél Elon Musk, a Tesla vezetőjének visszatartása attól, hogy teles egészében bekebelezze a médiaplatformot, miután első részvényvásárlása után bejelentette, átvenné a teljes céget.

A Twitter vezetése a „poison pill”, nagyjából méreg- vagy ciánkapszula bevételével azt érheti el, hogy sokkal olcsóbban vehetnek a cégben részvényeket, ezeket piacra dobhatják, felhígítják egyúttal a Twitter részvénykoncentrációját.

Ezzel részben kevésbé lesz vonzó befektetés a platform a Tesla vezetőjének, másrészt a piacra kerülő nagyobb mennyiségű részvénnyel a tulajdoni arányok, és az ezzel való játéklehetőség is módosul.

Musk 43 milliárd dollárt kínált készpénzben a felvásárlásért, majd elismerte, hogy egyszerre ennyit nem biztos, hogy elő tud teremteni. A CNBC-nek nyilatkozó elemzők szerint a vezetés lépésével most szövetséges befektetőket kell Musknak keresni, akikkel összejön a döntő többséget jelentő tulajdonhányad.

A Reuters szerint a vezetőség lépésében az is szerepet játszhat, hogy rivális ajánlat is érkezett: a 103 milliárd dolláros Thomas Bravo alap is beszállna vevőként.