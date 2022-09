Akár 11 százalékos kamatot is fizethet az új lakossági állampapír - mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón. Új lakossági állampapír-stratégia is jön már szeptemberben, amelynek egyik célja, hogy felvegyék a versenyt a kereskedelmi bankok ajánlataival. Arról viszont, hogy pontosabban miről lesz szó, még nem árulták el.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) honlapján egyelőre nem hirdették meg az új állampapírt, a pontos részleteket a kibocsátási tájékoztatóból lehetne csak kiolvasni.

A jövő hétre - szeptember 12-től - meghirdetett Magyar Állampapír Plusz (máp+) és Egyéves Magyar Állampapír kamatai nem változtak. Előbbi a 2019 júniusa óta fennálló 3,5-6 százalékos, átlagosan 4,95 százalékos hozammal vásárolható meg a jövő héten, az Egyéves Állampapírt 4,75 százalékos kamattal vásárolhatják meg a befektetők.

Gulyás Gergely miniszter bejelentése nem meglepő, a lakossági állampapírok értékesítése ugyanis csúnyán visszaesett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) most közzétett adatai szerint. Az első hét hónapban 41 milliárd forintnyi lakossági tőkekivonás történt az állampapírpiacról. A máp+ vonzereje eltűnt a magas inflációs környezetben, mostanra a visszaváltások volumene meghaladhatta a 2 ezer milliárd forintot is, miközben a hetente értékesített mennyiség pedig ebből az állampapírból - a nyomtatott változattal együtt - már az egymilliárd forintot is alig éri el. Az inflációt követő Prémium Magyar Állampapírra nagyobb a kereslet, de az értékesítés nem pótolja az egykori szuperállampapírból kieső volument.

Az intézményi papírok sokkal többet fizetnek

Az immár 4,75 százalékos kamatot fizető Egyéves Magyar Állampapír és a hasonló kamatot adó Kincstári Takarékjegy, valamint a kétéves 5,5 százalékos másik Kincstári Takarékjegy jóval népszerűbb a máp+-nál, de szintén nem alkalmasak a lakosság megszólítására. Sok kisbefektető már az intézményi papírok között keresgél inkább, azok ugyanis egyéves lejáratra már 10 százalék fölötti hozamot ígérnek. Az inflációval azonban még a legmagasabb hozamot ígérő intézményi állampapírok sem veszik fel rövidtávon a versenyt, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a háztartásoknál lévő állampapír-állomány az idén csökkent, július végén már csak 10 075,8 milliárd forint volt, és ha folytatódik a trend, akkor lehetséges, hogy az év végére már a 10 ezer milliárdos határ alá kerül.

Főleg hogy a bankok elkezdtek versenyezni az állammal, bár hosszú időn át azt hangsúlyozták: azért nem emelik a betétek kamatát, mert az állampapír sokat fizet, és nem tudják felvenni vele a versenyt. Most viszont az OTP különleges ajánlattal rukkolt elő. 7 százalékos éves kamatot fizet azoknak a bankbetétjére, akiknek szeptember 1. és november 25. között jár le az Egyéves Magyar Állampapírjuk, és a banknál hagynák a pénzüket. A normál lekötött betéti kamat az OTP-nél csak 0,01 százalékos, vagyis ez az ajánlat különösen kiemelkedő.

Az Erste AG eközben kétéves kötvényt bocsátott ki 11,25 százalékos fix kamattal, a lakossági állampapírok ezzel az eszközzel sem tudnak versenyezni. Emellett van olyan bank, amelyik a folyamatosan emelkedő alapkamathoz igazítja a betétek kamatát, a Magnet Banknál akár 11,25 százalékos betétkamatot is kaphat bizonyos feltételek teljesítése után az ügyfél.

Állampapírból is van jó

Az inflációval egyelőre egyetlen fix kamatozású befektetés sem veszi fel a versenyt, de jó néhány intézményi állampapír állja a sarat a banki ajánlatokkal szemben. A 2023/C állampapír például jövő augusztusban jár le, és ma 10,51 százalékos hozammal vehetik meg a kisbefektetők a kincstárnál. Vannak államkötvények, amelyek hozamát kamatadó terheli, de a 2026/E és a 2026/F papírokét nem, ezek évi 11,16, illetve 11,05 százalékos hozammal vásárolhatók meg a kisbefektetők számára.