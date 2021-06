A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 37,15 pontos, 0,08 százalékos emelkedéssel, 46 736,89 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 9,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

A vezető részvények közül a legnagyobb mértékben a Mol árfolyama erősödött, a jó olajpiaci hangulat hatására.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Hatalmas pénzhez jutott a magyar gyógyszergyár

A Richter reggel jelentette be, Japánra és Tajvanra is kiterjeszti a cariprazine forgalmazását. Délután pedig arról érkezett hír, hogy a Richter sikeresen bocsátott ki kötvényt, 70 milliárd forint értékben - mondta az Equilor elemzője.

A Mol 50 forinttal, 2,15 százalékkal 2380 forintra erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 145 forinttal, 0,91 százalékkal 15 720 forintra csökkent, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 3,5 forinttal, 0,87 százalékkal 405,50 forintra nőtt, forgalma 157,7 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,68 százalékkal 7975 forintra esett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3735,73 ponton zárt szerdán, ez 20,16 pontos, 0,54 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.

Erősödés a főbb európai piacokon

Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdék irányadó mutatói szerdán a keddi záróértékükhöz képest - írja az MTI.

A londoni FTSE-100 mutató 0,39 százalék, a frankfurti DAX-30 index 0,23 százalék, a párizsi CAC-40 mutató pedig 0,50 százalék pluszban fejezte be a napot.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,41 százalékkal erősödött.

Az európai tőzsdezáráskor, 17.30 órakor a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,30 százalék, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,34 százalék, a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója pedig 0,23 százalék pluszt jelzett.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 65 centtel (0,94 százalékkal) 70,90 dollárra emelkedett.

Az arany ára unciánként 0,13 százalékkal (2,45 dollárral) 1907,45 dollárra nőtt.

Az euró 1,2214 dollárra gyengült európai tőzsdezárás idején a reggel 7 órakor jegyzett 1,2216 dollárról.