Új adók hűthetik majd a nagy optimizmust

A pesszimizmus enyhült egy kicsit, de mindenki nagyon ideges és rettenetesen félnek egy esetleges második hullámtól a Bank of America alapkezelői felmérése szerint. Így minden adott a további emelkedéshez tőzsdéken. Rövidebb ellátási láncokat és új adókat várnak a járvány után.

Kontrariánus, azaz az ellentét analízis szempontjából elvileg minden adott ahhoz, hogy kitartson az emelkedés az amerikai részvénypiacon, legalábbis ez olvasható ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből. Erős ütemben kezdenek ugyan derűlátóbbá válni a profi befektetők, azonban még mindig nagyon sokan félnek a koronavírus járvány egy második hullámától, nagyon kevesen hisznek a legjobb szcenáriónak tartott V alakú kilábalásban. Épp eléggé idegesek a befektetők ahhoz, hogy ne alakuljon ki vészesen optimista hangulat a befektetők körében, amely meggátolhatná a további emelkedést. S ami nagyon fontos, soha nem tartották még ennyien túlértékeltnek a részvényeket.

Inkább U vagy W jöhet

A 190, összesen 560 milliárd dollár befektetéséért megkérdezett szakember mindössze 18 százaléka bízik a legjobb forgatókönyvben, amely szerint az egyszeri nagyobb visszaesés után hamar magéra találhat a globális gazdaság. 64 százalékuk még mindig azt gondolja, hogy vagy egy több negyedéven keresztül elhúzódó visszaesésre kell felkészülni, vagy az átmeneti fellendülést követően jön egy újabb mély visszaesés. A kilábalás alakja alapján ezek lennének az "U", illetve "W" alakú recessziótól szóló forgatókönyvek.

Mivel a befektetők nagy része szerint a talpra állás nem lesz olyan egyszerű, ezért nem meglepő, hogy a részvénypiacokon, különösen az amerikain március óta lezajlott intenzív áremelkedést a többség, 53 százalék úgynevezett medvepiaci rallynak minősítette (ez azt jelentené, hogy az emelkedést újabb masszív lejtmenet követné, amely a márciusi mélypontok alá vinné 30 százalékot meghaladó esést követően a vezető tőzsdeindexek, köztük az S&P 500-as értékét). A májusi szélsőségesen rossz hangulathoz képesti enyhülést mutatja, hogy azért 37 százalék már abban hisz, hogy új ciklikus bikapiaccal van dolgunk, egy hónapja még csak 25 százalék volt ez az arány.

Túltolták a stimulust

A nagyon mély pesszimizmus csökkenését egyébként más válaszokban is jól lehet látni. Az áprilisi 93 után májusban már csak 77, júniusban pedig csak 46 százalék gondolta úgy, hogy a globális gazdaság recesszióba süllyed. Ez definíció szerint azt jelentené, hogy a globális GDP változása két egymást követő negyedévben negatív lenne reálértelemben. A GDP növekedéssel kapcsolatban javuló hangulat egyébként messze felülmúlja a cégek kilátásaira vonatkozó hangulat javulását. Ez azt tükrözi, hogy a befektetők többsége szerint a kilábalás egyértelműen stimulus vezérelt lesz.

Ugyanakkor a többség meglepő módon már azt is gondolja, hogy a költségvetési támogatásokat már túlzásba is vitték világszerte ahhoz képest, hogy milyen állapotban van a gazdaság. A megkérdezettek nettó 13 százaléka szerint ugyanis a fiskális politika világszerte túlságosan stimulatív. Arra, hogy a befektetők sokallják a fiskális élénkítés mértékét, utoljára tavaly májusban volt példa. Igaz, a járványra válaszul most globális szinten is akkora fiskális lazítási hullámra került sor, amire még nem volt példa.

A javuló hangulatban a kezelt portfóliókban a készpénz aránya utoljára 2009 augusztusában látott tempóban zuhant, 5,7 százalékról 4,7 százalékra. Azonban hiába a nagy zuhanás, ez a mutató még nem ért el arra szintre, amely a kockázatos eszközök árfolyamának csökkenését jelezné előre. A részvénypiacot jelenleg a profik 78 százaléka tartja felülértékeltnek. Ez olyan magas érték, amire a felmérés 22 éves történetében még nem volt példa. A piacokat fenyegető legnagyobb veszélynek már március óta a koronavírus járvány második hullámát tartják egyébként a befektetők.

A járvány utáni világban a legnagyobb változás a megkérdezettek szerint a gazdasági életben a globális ellátási láncok lerövidülése lesz. Sokan vélik úgy, hogy erősödni fog a protekcionizmus a gazdaságpolitikákban, s nagyobb mértékű adóterhelést várnak, valamint újfajta adók bevezetésére számítanak.