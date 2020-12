Új cégekkel állnak talpra a tőkepiacok

Történelmi csúcsot ért el a tőzsdei bevezetések (IPO) globális értéke a harmadik negyedévben - mutat rá az EY könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadó cég nemzetközi jelentésében. A magyar vállalatok a tőzsde helyett kötvénykibocsátással fedezik forrásigényüket.

Globálisan az elmúlt két évtized legjobb eredményét hozta 2020 harmadik negyedéve a tőzsdei bevezetések értékét tekintve: 14 százalékkal 872-re nőtt világszinten az IPO-k száma az előző év azonos időszakához képest. A részvénykibocsátások értéke pedig 43 százalékkal emelkedett. Kibocsátás szempontjából a legnagyobb forgalmat a sanghaji és az amerikai Nasdaq tőzsdéken bonyolították le, a legaktívabb cégek a technológia, az ipar és az egészségügyi szektorból kerültek ki - írja az MTI összefoglalójában.

Az elemzés szerint a visszafogottabb első fél év után Európa is kifejezetten erősen teljesített a harmadik negyedévben. A bevezetések száma 48 százalékkal, összértéke pedig 51 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Január óta 84 tranzakció valósult meg a kontinensen, a technológiai, egészségügyi és ipari szektor teljesített a legjobban.

Magyarországon idén eddig nem volt nyilvános részvénykibocsátás, a kötvénypiacon viszont aktív volt a vállalati szektor. Októberig 29 hazai cég bocsátott ki kötvényt az MNB Növekedési kötvényprogramjában (Nkp).

Az EY szerint annak ellenére, hogy az idei év a tőzsdei folyamatok szempontjából is kiszámíthatatlan volt, a következő negyedév részvénykibocsátási kilátásai továbbra is pozitívak, számos ügylet áll előkészítés alatt. Bár a nemzetközi gazdasági és politikai bizonytalanságok éreztetik hatásukat, a piaci szereplők megtanultak együtt élni a kialakult helyzettel. Az EY várakozása szerint a tőzsdei tranzakciók és kötvénykibocsátások száma és értéke is növekedni fog a következő negyedévben.

Erre már itthon is látszik egy példa: csütörtökön elérhetővé váltak a Wizz Air Holdings Plc. részvényei a Budapesti Értéktőzsde alternatív platformján, a BÉTa Piacon.