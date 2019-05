Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új, három évre szóló kötvényeket ad ki az ALTEO

Zártkörű kötvénykibocsátásról döntött az Alteo igazgatósága, melyet részben a 2019 júliusában lejáró kötvényprogramjának refinanszírozására, részben a további növekedési tervek támogatására, illetve általános vállalatfinanszírozási célokra kíván felhasználni.

A mai napon zártkörű kötvénykibocsátásról döntött az Alteo NyRt. igazgatósága, amely során 1,5 milliárd forintos forrásbevonást várt. A friss tőke egy részét a társaság az idén júliusban lejáró - 925 millió forint össznévértékű - kötvényeinek refinanszírozására fordítja majd, a korábban közzétett terveknek megfelelően. A kötvénykibocsátásból befolyt összeget emellett részben energetikai projektekbe való befektetések finanszírozására és részben általános vállalatfinanszírozási célokra is használja majd a vállalat.

A kötvényjegyzés 2019. június 6-án zárt körben történik majd, azonban a kötvények jóváírásától számított 90 napon belül az Alteo vállalja, hogy kezdeményezi a kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A három éves futamidejű, zéró kupon kötvények össznévértéke 1,687 milliárd forint, és a névérték 88,9158 százalékán lehet majd jegyezni, amely 3,99 százalékos éves hozamnak felel meg és másfél milliárd befolyó tőkét jelent a vállalatnak. A kötvénykibocsátást szervezőként és forgalmazóként az Otp Bank támogatta.

"Az Alteo rendkívül intenzív befektetési és beruházási időszakot tudhat maga mögött, de szeretnénk tovább folytatni a növekedést. Ehhez elsősorban a megfelelő mennyiségű szabad tőkét kell biztosítanunk, így a mostani kötvénykibocsátás részben e projektek finanszírozását is fedezheti. Kötvényfronton kifejezetten jók a tapasztalataink, és a befektetők is jó tapasztalatokat szereztek a társasággal kapcsolatban a korábbi kötvényprogramjaink során, többek között ezért is döntöttünk a forrásbevonás ezen módja mellett" - közölte ifj. Chikán Attila vezérigazgató.

Az energetikai nagyvállalat aktív tőkepiaci időszakon van túl: idén márciusban - a korábban meghatározott ársáv felső határán - csaknem kétmilliárd forint értékben hajtott végre zártkörű tőkeemelést, amelyből a társaság új, 7-10 milliárd forint közötti összértékű megújulóenergetikai befektetéseit, beruházásait fogja finanszírozni. Ezen invesztíciók közül, az első nagyvolumenű tranzakció lezárását a napokban jelentette be a társaság az Euro Green Energy Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlásával.

