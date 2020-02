Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új szereplő lépett a budapesti tőzsdére

Új belépőként bemutatkozott a Budapesti Értéktőzsdén a Pensum Nyrt. munkaerő-közvetítő cég. A vállalat a lépést egyelőre ismertségének kiépítésének szánja, később azonban lesz kibocsátás, felvásárlásokat is tervez agresszív bővülési stratégiája részeként.

Újabb szereplője lett a tőkepiacnak, miután hivatalosan bevezették a humánerőforrás-szolgáltatásokban, főként a munkaerő-kölcsönzésben működő Pensum Group Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) standard kategóriájába.

A vállalat árbevétele az elmúlt években dinamikusan emelkedett, 13,8 százalékos növekedéssel 2018-ban elérte a 2,2 milliárd forintot, melynek 40 százaléka származott külföldről. Az előzetes adatok alapján a növekedés 2019 első hét hónapjában is folytatódott: az árbevétel az előző év azonos időszakához képest 6,7 százalékkal, az egy főre jutó árbevétel 7,8 százalékkal, míg az adózott eredmény 29,4 százalékkal bővült.

A tőzsdei bevezetés során új részvények nyilvános kibocsátására, tőkebevonásra vagy meglévő részvények eladására nem került sor. Erről a cég igazgatóságának tagjai, Hadházy Péter, Hadházy Tamás, valamint Tóth Péter lapunknak elmondták, hogy a mostani lépéssel a vállalat szélesebb ismertségét akarják megalapozni.

Ez a szükséges tőzsdei tanulási fázist követően várhatóan bizonnyal kibocsátással is jár. A forrásokra szüksége is van a vállalatnak, amely agresszív növekedési célokat fogalmazott meg mindegyik piacán. Ebbe beletartoznak az esetleges akvizíciók is, mind a megszokott munkaerő-kölcsönzési szegmensben, csakúgy, mint az egyre nagyobb versenyt és fejlődési irányt jelentő robotika, vagy mesterséges intelligencia területén.

Külföldön a Pensum munkaerő-kölcsönzési engedéllyel rendelkezik Németországban és Ausztriában. 2018-ban az export a teljes árbevétel 40 százaléka, 872 millió forint volt, melyet a Pensum 50 ügyféllel, melyek közül 48 német, bonyolított több mint 182 ezer kiszámlázott munkaóra formájában.

A bérszínvonal növekedését a Pensum a szerződésein keresztül érvényesíti az ügyfelein, amit az egy munkavállalóra jutó árbevétel folyamatos emelkedése is mutat: 2016-ban ennek mértéke 2,9 millió, 2017-ben 3,7 millió, 2018-ban pedig 3,9 millió forint volt.

A piaci trendek alapján a cég szerint a humánerőforrás-szolgáltatás szektorban belföldön és külföldön is nagy a növekedési potenciál. Az új források, amelyeket a tőzsdei jelenlétből lehet biztosítani ebből a szempontból is fontosak, lévén a vállalat működésének jellege miatt rendkívül tőkeigényes - mondták a cégvezetők lapunk kérdésére. A bővülés azt is jelenti, hogy jóval több munkavállalót kell megfizetni, több országban.

