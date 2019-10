Újabb bank bünteti az ügyfeleket

A Credit Suisse bejelentése szerint mostantól extra díjat számol fel a nála elhelyezett svájci frank betétekre. Van aki szerint a többi európai banknak is ezt kellene tennie.

A Credit Suisse is csatlakozott azoknak a svájci bankoknak a sorához, amelyek a negatív kamatkörnyezetben elkezdték büntetőkamattal sújtani a náluk elhelyezett nagy összegű betéteket. A bank bejelentése szerint magánszemélyek esetében 2 millió svájci frank felett 0,75 százalékos éves díjat rónak ki az ügyfelekre, az ennél kisebb összegű betéteket nem érinti a változás. A vállalati ügyfelek esetében 10 millió svájci frank felett jön a negatív kamat, ennek éves szintje 0,85 százalék. A magánszemélyeknél január elsejétől, a cégeknél november 15-től lépnek életbe az új szabályok - írja a Reuters.

A Credit Suisse legnagyobb otthoni riválisa a UBS még júliusban közölte, hogy 0,75 százalékos díjat fog felszámolni a 2 millió svájci franknál magasabb lakossági betétekre, míg egy másik cég, a Postfinance már 500 ezer frank felett kiveti a díjat. A vállalati ügyfeleknél már sok más bank alkalmazza a negatív kamatokat, a lakosságiaknál azonban eddig a legtöbben tartózkodtak ennek bevezetésétől. A Credit Suisse hangsúlyozta, hogy nem ők léptek először és az intézkedés csak a nagyon nagy összegű betétekre vonatkozik. Az ok a huzamosabb ideje fennálló negatív kamatkörnyezet.

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) már 2015 januárjában bevezette, hogy a nála parkoltatott egynapos banki betétekre negatív kamatot számít fel - mínusz 0,75 százalékot évente - a nullánál alacsonyabb kamat bevezetése az egyik olyan eszköz volt, amellyel igyekeztek lassítani a frank nem kívánt felértékelődését. Sok elemző úgy gondolja, hogy az SNB jövőre még mélyebbre vágja majd a kamatokat a negatív tartományba, hogy megelőzzék a frank további felértékelődését, amely elég rosszat tesz az ország exportorientált gazdaságának.

Nem csak Svájcban, de immár az eurózónában is hatalmas kihívást jelent a bankoknak a negatív kamatkörnyezet. Annak ellenére, hogy már egy jó ideje az Európai Központi Bank is negatív kamatokat alkalmaz, a térség pénzintézetei néhány északi ország kivételével eddig nem merték azt áthárítani azt a magánügyfelekre. Mivel a betéti kamatokon nem nagyon lehet pénzt csinálni, a bankok működési szerkezete is kezd átalakulni, egyre nagyobb hányadot vesznek ki a profittermelésből az olyan üzletágak, mint például a vagyonkezelés.

Ugyanakkor vannak olyan vélemények, amelyek szerint az európai bankoknak is előbb-utóbb lépniük kell, még ha senki nem is akar az első lenni. Ráadásul ha az eurózónában is elkezdenék alkalmazni a lakossági betétekre a negatív kamatokat, akkor az Európai Központi Bank politikája is egészen más hatékonysággal működne.A negatív betéti kamatok mellett ugyanis vélhetően a lakossági fogyasztás is magasabb szintre lendülne.

