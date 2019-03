Újabb bankot vehet az OTP, egekben az árfolyam

Szlovéniában terjeszkedhet tovább az OTP. Lapértesülések szerint ugyanis az Abankára a magyar hitelintézet nyújtotta be a legjobb ajánlatot.

Kilőtt hétfőn reggel az OTP árfolyama a hírre, hogy jó esélye van a banknak arra, hogy egy új országban, Szlovéniában vesse meg a lábát. A hitelintézet részvénye a kereskedés elindulása után több mint 2 százalékos pluszba került, és új történelmi csúcson, 12650 forinton járt.

Az OTP nyújtotta be ugyanis a legjobb ajánlatot a harmadik legnagyobb szlovén bank, az Abanka privatizációs tenderén - írta a Reuters a Dnevnik című szlovén lap értesülései alapján. Az OTP ajánlata 300 millió euró körül van. Korábban a lapok arról írtak, hogy az OTP komoly versenyben lehet az amerikai Apollo Global Managementtel, amely 2015-ben elhappolt már a magyar hitelintézet orra elől egy másik szlovén bankot, a Nova KBM-et.

A szlovén államnak 2019 közepéig kell eladnia az Abankát, erre az Európai Bizottsággal kötött megállapodása kötelezi, 2013-ban ugyanis ezzel a feltétellel menthette meg a nehéz helyzetbe került hitelintézetet. A szlovén állami alap, amely a privatizáció lebonyolításáért felel, nem kommentálta az értesülést, miszerint az OTP-é lenne a legjobb ajánlat, de a héten nyilvánosságra kell hoznia a pályázatokat. Az Abanka könyv szerinti értéke 571 millió euró, a mérlegfőösszege 3,7 milliárd euró körül van.

Az OTP az Abanka mellett az SKB-ra is pályázik, amely a francia Société Générale (SocGen) szlovén leánya. A magyar nagybank már el is kezdte az SKB átvilágítását. Az OTP több SocGen-leányt vásárolt fel az elmúlt években a régióban. Megszerezte 2016-ban a horvát Splitska bankát, amely abból a szempontból pikáns történet, hogy már tíz évvel korábban is pályázott a hitelintézetre, de akkor a franciák kiütötték a nyeregből. Azóta viszont a SocGentől a Splitska bankán kívül megvásárolta az OTP a bolgár Expressbankot, az albániai, a szerb, a moldovai és a montenegrói leányokat is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!