Újabb cég került be a jegybanki kötvényprogramba

Több mint 10 milliárd forint értékben vont be forrást a SunDell szabályozott ingatlanbefektetési társaság az NKP keretében. A tranzakcióban az EY jogi tanácsadással foglalkozó csapata működött közre, akik ezáltal már 40 milliárd forintot meghaladó összegben segítettek forráshoz idén hazai vállalatokat a Magyar Nemzeti Bank programján keresztül.

Az NKP-ról az MNB tavaly februárban, a Versenyképességi Programjában írt először, és elég gyorsan el is indította a projektet. A jegybank akkor már egy válságra is készülve vágott bele ebben a programba, pedig akkor a koronavírus-járványnak még híre-hamva sem volt. Ennek ellenére nagyon gyorsan, 2019 közepén hivatalosan is elindult a program, a cégek adósminősítése és a kötvénykibocsátások szervezése ugyan néhány hetet igénybe vett, de az első kibocsátás tavaly szeptemberben megtörtént. Azóta pedig több társaság vont be így pénzt a fejlesztéseihez, működéséhez.

Most újabb céget vontak be a programba: sikeres aukciót zárt a SunDell Nyrt. és 11 milliárd forint összegben vont be forrást. A SunDell idén nyáron jelent meg a Budapesti Értéktőzsde standard piacán és szabályozott ingatlanbefektetési társaság formájában végzi tevékenységét, amely jellemzően lakóingatlanok építtetése és azok értékesítése, illetve bérbeadása. Az NKP keretében befolyó forrást kisebb részben refinanszírozásra, nagyobb részben új projektek finanszírozására kívánja a társaság felhasználni.

Az EY tőkepiaci jogi tranzakciós csapata a SunDell tranzakciójával már a negyedik sikeres kötvénykibocsátást hajtotta végre idén. Jogi támogatásukkal több mint 40 milliárd forint összegben juthattak forráshoz olyan vállalkozások, mint a Daniella Kereskedelmi Kft, a Stelius Zrt., az ÉPKAR Zrt. és a SunDell Nyrt.