Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb csalódásra számíthatnak a befektetők

A kriptovaluták piacán a következő nagy dobás a jövő májusra ütemezett csökkenés a bitcoin előállításában, ami logikusan áremelkedést hozna. Rossz hír a befektetőknek, hogy ez a mostani várakozások szerint nem hozza meg a kívánt kimagasló hasznot, és egyelőre más nagy esemény sem látszik, ami a digitális pénzek híveit lelkesíthetné.

Kilengésekre, de a jelenlegi vélemények alapján különösebb árfolyamemelkedésre nem számítanak a piaci szereplők a legközelebbi nagy fordulattól a digitális pénzek piacán.

Jövő májusban esedékes a bitcoin következő feleződése, vagyis a korábbinál is kisebb mennyiség kerülhet a piacra. A keresett áru kínálatának mérséklődése a közgazdasági logika szerint a keresletet, így az árat is felhajtja, ezúttal nem biztos, hogy így alakul a történet.

Bármennyire is komoly esemény ez a kriptovaluták világában, a Reuters által megkérdezett piaci szereplők szerint nehéz megítélni, hogy a következő fontos mérföldkő a bitcoin esetében milyen árfolyamhatással jár.

Ráharapni a kicsire

Az mindenképp valószínűsíthető, hogy a feleződés alaposan felrázza a kereskedést és lesznek kilengések az árfolyamban. A kereskedők, illetve a bányászok, akik előállítják magukat a képletes érméket, most erre spekulálnak.

Mivel a bitcoin vagy a többi kriptovaluta értéke a napi kereskedésben könnyen változott napon belül is akár 25 százalékot egy eseménytelen napon, a kereskedők a hatékony adás-vétellel most is jól fognak járni, ha egy kicsit felpezseg a piac.

A felvázolt beárazás viszont azt mutatja, hogy nem lesznek nagyságrendi kilengések és olyan felfutások és zuhanások, mint amilyenek már sokszor voltak a bitcoin története során, így a befektetők számára is kevésbé válik vonzóvá a piac.

Nincs több hodl

Balgaság lenne temetni a bitcoint és a kriptopénzeket, mint ahogyan azt már sokan tették és teszik egy-egy nagyobb árfolyamzuhanás után. Azzal viszont tisztában kell lenniük a befektetőknek, hogy nem igazán látszik nagy mozgatóerő a piacon rövidtávon, illetve inkább egyre nagyobb akadályokról lehet beszélni.

Jövőre a felezés mellett a Facebook kriptopénze, a libra jelentette volna a kitörési pontot az egész műfajnak. Azonban amint megjelent egy komoly tömegbázissal rendelkező alternatív pénz lehetősége, Európában és az Egyesült Államokban is erőből kezdték meg ellehetetleníteni a kezdeményezést a szabályozók. Ez sikeres volt, már a Facebook is lényegében elengedte az ötletet, így aligha lesz belőle akármi is.

Ugyancsak kudarcnak tekinthető Bakkt tőzsde indulása. Ez egy hivatalos tőzsde Amerikában, ami intézményként és felügyelt szervként a konzervatív befektetők beruházásaira is számíthat. Vagyis számíthatott volna, mert a kriptovaluták piaca nem bizonyult kellően vonzónak, nem jöttek a befektetők, amelyektől a másik oldalon a kriptohívők is reméltek volna egy legitimációs löketet.

Nem sikerült felnőni

Az eddigi kísérletek alapján idén sem tudott egy megalapozott befektetési formává felnőni a piac, és azoknak is egyre kevésbé vonzó, akik hajlandóak lemondani a napi kilengések nyereségéről a hosszabb távú értékképzés javára. A "hodl" taktikának jelentősége épp az olyan mérföldkövekre is épül, mint amilyen a jövő májusi felezés, ami a jelenlegi várakozások szerint nem hozza meg a kívánt értéknövekedést.

A bitcoin karácsony felé 7 ezer dollár fölött van, ez az eddigiek alapján változhat, az árfolyam - rövid visszatekintésben - volt 20 ezer és 4 ezer dollár is. Az elmúlt hónapokban azonban egyre inkább úgy viselkedett a termék, mint egy részvény, és látszólag már a kilengések is kisebbek.

A digitális pénzek piacán nagy nehezen megjelennek az állami szereplők is, Kína lesz várhatóan az első, hogy digitálisan is kibocsásson jüant. Hasonló tervei az Európai Központi Banknak is vannak.

A kiszorító és szabályozói pozícióban lévő versenytársak megjelenése nyilván nem jelent jót a jövőre nézve a piaci befektetőknek, akiknek a bányászok is azt javasolják, hogy más utakon igyekezzenek fedezni a kitettségüket.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!