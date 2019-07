Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb hír, amitől rosszat álmodhat

Ha nem lett volna elég a világnak az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi háborúja, illetve az európai gazdaság gyengélkedése, most még kapott a nyakába egy újabb éles konfliktust is Dél-Korea és Japán között. Az ok nem új: a felek képtelenek befejezni a második világháborút.

Az ázsiai tőzsdék gyengüléssel nyugtázták a kínai-amerikai kereskedelmi háború körüli bizonytalanságot, ami immáron kiegészül egy Japán és Dél-Korea közti konfliktussal is. Eközben a világ legnagyobb jegybankjai adósak az iránymutatással monetáris politikájuk várható alakulásával kapcsolatban - derült ki a MarketWatch összefoglalójából.

A részvényárfolyamok a koreai tőzsdén veszítettek a legtöbbet értékükből, miután pénteken a Kyodo News hírügynökség világgá kürtölte, hogy Japán augusztus 2-ától le fogja venni Dél-Koreát legkedvezőbb elbírálás alá eső kereskedelmi partnereinek listájáról. A felek közti kereskedelmi feszültségek azt követően éleződtek ki, hogy a koreai bíróság tavaly kimondta: azoknak a japán vállalatoknak, amelyek koreai kényszermunkásokat alkalmaztak a második világháborúban, kártérítést kell fizetniük. Tokió álláspontja szerint ez a döntés nincs összhangban a nemzetközi joggal.

A szöuli Kospi tőzsdeindex a hír nyomán 0,7, a tokiói Nikkei 0,5 százalékkal esett. A befektetők rossz álmaihoz hozzájárul, hogy a Kína és az USA tárgyalói július végén-augusztus elején folytatják a két ország kereskedelmi kapcsolatainak átszabásáról folyó egyeztetéseiket. (A legújabb fejlemény: Dondal Trump amerikai elnök azt mondta, hogy Kína ígérete ellenére nem vesz több agrárterméket az USA-tól, mire a pekingi kereskedelmi tárca közölte: az ország cégei készek több amerikai agrárterméket importálni.)

Eközben az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülésén nem jelentett be jelentős monetáris enyhítést, így már csak az amerikai Fedtől várhatnak pozitív jelzéseket ez ügyben.

