Újabb nagyberuházást jelentett be a Masterplast

A múlt év végén közzétett rekordméretű egészségipari beruházás bejelentése után újabb fejlesztést indít a Masterplast, ezúttal Szabadkán, 7,6 millió eurós beruházással erősíti tovább üvegszövet-termelését. A projekt finanszírozása saját forrásokból és a Prosperitati Alapítványon keresztül juttatott mintegy 3 millió euró összegű, vissza nem térítendő állami támogatásból valósul meg - közölte a vállalat.

A szabadkai gyártóbázis fejlesztése több célt is megvalósít. A 25 százalékos üvegszövet termelési kapacitásbővülés nagyobb hányadát új német gyártógépek üzembe állításával érik el, amelyekkel a legigényesebb piacokra szánt prémium termékeket fogja előállítani a vállalat.

Az elmúlt években összegyűjtött gyártói tapasztalat alapján a meglévő gépparkot is modernizálják. A technológiai fejlesztésekkel és új kiegészítő gépek beszerelésével javul a minőség és a termelési hatékonyság, valamint bővül a termékszortiment is.

Az új konfekcionáló egység és a szélesebb körű logisztikai szolgáltatások igényesebb piacok egyedi igényű kiszolgálását is lehetővé teszik. A beruházás eredményeként bővül a prémium kategóriás termékek értékesítése, ami magasabb eredményességet is biztosíthat. A kísérő építési munkálatok és az új gépek telepítése 2021 nyarán várhatóan befejeződik, az új eszközök 2022 év elejétől állhatnak termelésbe. Az így létrejött 150 millió négyzetméteres évenkénti kapacitása Európa második, a világ harmadik legnagyobb üvegszövet gyártójává teszi a magyar vállalatot - olvasható a közleményben.

A 7,6 millió euró főösszegű projekt finanszírozását a vállalat a növekedési kötvényprogrammal is kibővült saját forrási lehetőségeiből, és a Prosperitati Alapítványon keresztül folyósított 39 százalékos mértékű, mintegy 3 millió euró összegű vissza nem térítendő állami támogatásból, valamint banki hitelből valósítja meg.

Az egészségipar mellett az építőipari szegmensben sem állunk le a fejlesztésekkel, a mostani lépéssel tovább erősítjük gyártói pozícióinkat a legnagyobb árbevételt hozó termékcsoportunkban. Csúcsminőségű termékek előállításával a legnagyobb európai partnerek elérése is lehetővé válik. Hosszabb távon a fejlesztéseink fő célja a hőszigetelő rendszerünk újra hasznosíthatóságának megteremtése, aminek első működő eleme a már 2020-ban elindult, körforgásos gazdálkodási modellt megvalósító Hungarocell Zöld Program. A piaci várakozásaink továbbra is kifejezetten pozitívak, miután a szigorodó épületenergetikai előírások, az újlakás-építésre visszahozott 5 százalékos áfa, valamint a felújításokra igénybe vehető 3 millió forintos állami támogatás lehetősége jelentős keresletélénkítő hatást hozhat a következő években. Az új beruházások jelentősen felülírják a korábbi stratégiát, melynek frissített anyagát 2021. január 12-én egy online konferencia keretében mutatjuk be - tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke.