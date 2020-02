Újabb OTP-s terjeszkedésről beszélt Csányi

Az OTP még legalább egy nagy akvizíciós terven dolgozik - szúrta ki Csányi Sándor bankvezér Reutersnek tett nyilatkozatát a Portfolio.

Az OTP az elmúlt időszakban több régiós bank akvizícióját végrehajtotta és a legprofitábilisabb európai bankok egyike. Ezek egyike volt a január elején lezárult szlovén SKB Bank felvásárlása, amelynek révén a szlovén piacon is megjelent a magyar - sőt már régiós - nagybank. Csányi Sándor akkor azt is elárulta, hogy 12 közép- és kelet-európai ország után Ázsia irányába is nézelődnek. Viszont a jelenlét hamarosan csökkenhet is: a szlovákiai leány eladásáról már pletykálnak egy ideje.

Az akvizíciós képességünk megnövekedett. A kérdés, hogyan tudjuk a legjobban kihasználni. A megvett bankok számában lassulás következik, azonban a profit lehetőséget teremt, hogy nagyobban gondolkodjunk. Olyan bankok is szóba jöhetnek, amelyekhez a profitunk eddig nem volt megfelelő - idézi most a Portfolio Csányi friss nyilatkozatát.

Arról nem beszélt a vezérigazgató a Reutersnek, hogy merre terjeszkedhetnek, csak körülírta a kiszemelt szereplőt: Közép és Kelet-Európa keleti szomszédságában van, de nem Törökország a célhely. Csányi Sándor azt is elmondta, hogy növekedési potenciált lát Ukrajnában.

