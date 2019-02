Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb tőzsdei csoda a láthatáron? Duplázta árfolyamát egy átalakult cég

Nyomasztó örökséget vett át a SET Group új menedzsmentje. Az új stratégiában azonban egyre többen bíznak, az árfolyam emelkedik, és folyamatosan születnek az új üzletek.

Nagyon eltökéltnek tűnik a SET Group Nyrt., és a befektetők is hisznek a kis tőzsdei cégben, amelynek az árfolyama az elmúlt fél évben a duplájára nőtt, és 2013 tavasza óta nem látott magasságokban van. A SET-nek az már a harmadik neve a tőzsdén, eredetileg Biomedical néven vált híressé, majd hírhedtté, és ennek az örökségnek a mai napi nyögi a terheit. (Öt éve például a cég 15 milliós bírságot kapott, egyebek közt a működése során közzétett megalapozatlan és félrevezető információk miatt).

Mégis vannak, akik bíznak a társaságban, amely a napokban is kapott 268,3 millió forintnyi nem pénzbeli hozzájárulást. A pénzt a J. G. Sunflower Kft. és Koletics Péter igazgatósági tag mint magánszemély bocsátja a SET rendelkezésére. A J. G. Sunflowert tavaly alapították, a tulajdonosa a Massa Bonorum komáromi székhelyű szlovák cég, amely a SET-ben már eddig is 13,19 százalékos tulajdonos volt. Ez a cég összesen 800 millió forintos hitelkeretet bocsát a SET rendelkezésére, emellett a szlovák anyacég is nyújt egy 200 milliós keretet, utóbbiból eddig 76,8 milliót hívtak le. A pénteki közzététel szerint Koletics és a J. G. Sunflower a pénzükért cserébe részvényeket kapnak egy tőkeemelés során.

Ráadásul nem is olcsón, hanem 424,5 forintos árfolyam mellett, ami a jelenleginél nagyjából 15 százalékkal magasabb. A pénz részben a Farmer-mix Kft. megvásárlására kellett a SET-nek, részben pedig ebből fizette vissza a társaság az elmúlt években felhalmozott MNB-bírságokat is. Ezek összesen a kamatokkal együtt nagyságrendileg 58 millió forintot tettek ki.

Névváltás kétszer egymás után

A Biomedical 2011-ben ment a tőzsdére, hidrogénakkumulátorok fejlesztését ígérte, amiből semmi sem valósult meg, de a befektetőket sikerült meggyőzni annyira, hogy 8500 forintig repült a részvény árfolyama. A nagy találmányból egy 800 millió forintos értéken nyilvántartott szellemi érték maradt a SET egyik leánycégében, a Hydro-Tár Kft.-ben, amelyet most pénzbeli hozzájárulásra próbálnak átváltani. Eredetileg ennek már tavaly év végéig meg kellett volna történni, de a kifizetés csúszik, egyelőre egy 100 millió forintos tétel kerül be a Hydro-Tárba, a maradék 700 milliót 2019 végéig fizetik majd be a cégbe.

"Amíg nem dolgozik a pénz, fölösleges lett volna betenni" - indokolta a Napi.hu-nak a csúszást Orbók Ádám stratégiai igazgató, aki saját állítása szerint azért vette át a tőzsdei cég irányítását, mert szereti a kihívásokat, és reméli, sikerül talpra állítani a társaságot. A Biomedical után TR Investment néven is futott még a társaság a tőzsdén egy ideig, a jelenlegi már a harmadik neve. A SET elnevezés pedig nem rövidít semmit, Orbók azért választotta, mert jól csengő, hárombetűs nevet könnyen meg lehet jegyezni akár a nemzetközi piacokon is.

A SET-nek évek óta nulla az árbevétele, elvileg a tavaly év végi lehet az első olyan gyorsjelentés, amelyben érdemi forgalom szerepel majd. A társaság tavaly három céget alapított, a SET Real Estate, a SET Goodwill and Enterprise Managementet (SET GEM) és a SET Informatika Zrt.-t. Az első cég ingatlanokkal, a második "értékmegőrzéssel", a harmadik pedig it-projektekkel foglakozik. A három cég elég aktív, egymást érik az újabb és újabb közzétételek, amelyek a friss fejleményekről számolnak be.

Az ingatlanos céget 150 millió forintos alaptőkével alapították, eddig egy ingatlant vásárolt 119 millió forintért, amin már túl is adott, a kapott pénzből pedig egy kész korában 350 millió forintos négylakásos társasházat terveznek vásárolni. Emellett egy 150 millió forintos ingatlanfedezettel rendelkező követelést is vett a cég 109 millió forintért. Ez a követelés két hónap múlva jár le, és a SET úgy gondolja, ki fogják fizetni - mondta Orbók.

Három lábon állnak - zsíros állami projektben vennének részt

A 700 millió forintos alaptőkével alapított SET GEM "értékmegőrzés" címszó alatt olyan, a rendszerváltás idején alapított cégeket vásárol fel, amelyeket az alapító-vezető-tulajdonos nem vinne már tovább, de utódja sincs. Az egyik ilyen szerzemény a MÁTÓ-Stáb Kft. volt, amelynek 70 százalékos pakettjéért 96,335 millió forintot fizettek. A cég vasúti biztosítóberendezésekkel foglalkozik, de volt egy telke is Garabonc mellett, amelyek termálvizű kutakat lehetett volna fúrni. Ezt a telket nemrég eladták 262,6 millió forintért, amiből 157 millió ütötte a SET markát. A tőzsdei cég azonban nem az ingatlan miatt szállt be a MÁTÓ-Stábba, hanem azt remélik, a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésénél kaphat majd megbízást a cég. Konkrétum ez ügyben azonban még nincs.

A másik megvásárolt társasággal, a Farmer-mix Kft-vel kapcsolatban eddig egy készülő szerződésről volt szó tőzsdei közzétételekben. A takarmányokat gyártó cég az UBM Holding egyik leányával készül aláírni egy 318 millió forintos értékű szerződést a tőzsdei közzététel szerint. Az UBM szintén tőzsdei cég egyébként, magának a holdingnak, amelyet bevezettek a parkettre, nincs árbevétele, a pilisvörösvári cégcsoport viszont összességében véve évente bőven 100 milliárd forint fölötti forgalmat bonyolít le. A SET a Napi.hu-t arról tájékoztatta, a Farmer-mix most is gyárt takarmányokat több cégnek és az UBM-nek is.

A Farmer-mix egyik fő értéke Orbók szerint a know-how, a cég kiváló tápokat tud előállítani, különösen a csincsillatápjuk híres. A jövőbeli tervek között szerepel, hogy betörjenek a házi kedvencek piacára, eddig ugyanis főleg csak a nagyobb üzemek számára értékesítették a tápokat. A Farmer-mixért 71 millió forintot fizetett a SET GEM, amely azt állítja, ez egy teszt volt, hogyan lehet egy céget átvilágítani és megvenni. Egy sokkal nagyobb felvásárláson gondolkoznak ugyanis, a célpont azonban egyelőre nem nyilvános.

Ahogy az sem ismert még, mi lesz az informatikai zrt. fő projektje. Orbók a Napi.hu-nak annyit elárult, hogy blokklánc-technológiával kapcsolatos fejlesztésről van szó, és ha minden jól megy, már februárban tesztelhetik a programot. A SET Informatika Zrt. itthoni és nemzetközi SAP bevezetési projekteken is dolgozik, emellett egy Sol-Trade nevű céggel is kötöttek egy évente 212 millió forintot hozó megállapodást.

Beszámoló nincs - lelkesedés van

A SET az utóbbi hónapokban szinte naponta publikál egy-két újabb közzétételt arról, mi történik a leánycégeivel vagy a társasággal, és a befektetők kérdéseire is közzétételekben válaszol a társaság. Ez transzparenssé teszi a működést a befektetők egy része szerint, bár arról még nincs hivatalos információ, az egyes leánycégek pontosan milyen eredményeket értek el. Orbók azt ígéri, először a 2018-as éves jelentésben szerepel majd az új leánycégek eredménye.

A kisbefektetők azonban már most nagyon lelkesek. Az árfolyam 380 forint körül van, a SET szinte minden nap a részvénypiac nyertesei között van. Hogy kik spekulálnak a papírra, azt nem tudni, de vannak kisrészvényesek, akik komolyan bíznak a cégben. Például Sóvágó Sándorné, akinek néhány napja 542 ezer darab fölé emelkedett a pakettja, és több mint 6 százalékos tulajdonos lett a cégben. Ez a részvénycsomag most 200 millió forintot ér.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!