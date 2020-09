Újabb tőzsdeképes cégeket azonosított a BÉT

Ötödik alkalommal publikálta a Budapesti Értéktőzsde a BÉT50 – ötven hazai vállalat sikertörténete című kiadványát. Az évente 50 sikeres hazai középvállalatot bemutató publikáció legfőbb célja, hogy minél több kkv lépjen a nyilvános kereskedésbe.

A bemutatott vállalatok idén is több szektorból kerültek ki: a mezőgazdasági, építőipari cégek mellett most olyan, kevésbé szokványos szektorban tevékenykedő vállalatok is be tudtak kerülni a kiadványba, amelyek a könyvkereskedelemben, a divatiparban vagy éppen az influencer-marketingben futottak be mind hazai, mind nemzetközi szinten - közölte a tőzsde.

A BÉT50 célja, hogy a hazai gazdasági szféra figyelmét a kimagasló teljesítményt nyújtó, sikeres szintlépéseket produkáló, ezzel versenyképességüket folyamatosan növelő hazai vállalatokra irányítsa.

Alapkövetelmény a kiválasztáskor, hogy az adott vállalat kiemelkedő sikereket tudjon felmutatni saját piacán, illetve eredményes múlttal és olyan növekedési potenciállal rendelkezzen, amely megfelelő alapja lehet a későbbi bővülésnek, legyen az tőzsdei bevezetés, nemzetközi terjeszkedés, vállalatfejlesztés vagy egyéb beruházás.

A BÉT stratégiájának kiemelt pontja a hazai kézben lévő középvállalatok tőkepiacokhoz való hozzáférésének javítása, amely segítségével elérhetővé válik számukra a további növekedés, szintlépés.