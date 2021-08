A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 220,60 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 50 050,88 ponton, ismét történelmi csúcson zárt pénteken; a héten negyedszer döntött rekordot. A részvénypiac forgalma 7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest - írta az MTI.

Az OTP gyorsjelentésére várnak a befektetők, a bankpapír árfolyama egész héten szűk sávban mozgott - mondta el Józsa Bence, az Equilor elemzője. A Mol pénteki gyorsjelentése minden eredménysoron jobb lett a vártnál, ennek kedvező volt a hatása az árfolyamra. A Magyar Telekom árfolyama nem nagyon mozdul, a gyorsjelentésig kivárnak a befektetők. A Richter az előző hat napon emelkedett, az elemző időszerűnek nevezte a korrekciót.

A Mol 38 forinttal, 1,53 százalékkal 2528 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,42 százalékkal 16 570 forintra nőtt, forgalmuk 2,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 422,50 forint maradt, forgalma 143,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,40 százalékkal 8725 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3940,84 ponton zárt pénteken, ez 7,83 pontos, 0,20 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.

Nyereséges zárás az európai tőzsdéken

Vegyes kezdésből emelkedésbe váltottak és nyereséggel fejezték be a pénteki tőzsdenapot a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek - írta az MTI. Az európai tőzsdeindexek az ötödik egymást követő kereskedési napot fejezték be nyereséggel, és ezzel március óta a legjobb heti eredményt is elkönyvelhették maguknak.

Az árfolyamok elsősorban kedvező eredménybeszámolóknak köszönhetően erősödtek pénteken, de nem kis szerepe volt az emelkedésben a javuló amerikai foglalkoztatási helyzetről a délután folyamán publikált adatoknak sem.

Az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 európai gyűjtőindexek 0,09 és 0,03 százalék emelkedéssel fejezték be a kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,34 százalékkal végzett magasabban.

Londonban 0,03 százalék nyereséggel zárt az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,09 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,53 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot. A milánói tőzsde 1,30 százalékos, a madridi 0,44 százalékos indexemelkedéssel zárt.

Az olajár kezdetben emelkedett, majd csökkent pénteken és a hét eleje óta elszenvedett nagy veszteségei miatt árcsökkenéssel fogja zárni a hetet. A Brent hat százalékkal, a WTI ára nyolc százalékkal áll a hét eleji kezdés alatt, ami a legnagyobb heti árcsökkenés március közepe óta.

Az európai piacok zárásakor a Brent nyersolaj ára hordónként 70,62 dolláron 0,94 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi piacon, a WTI pedig 1,40 százalékkal csökkent 68,12 dollárra. Péntek esti árfolyamán a Brent 40 százalékkal, a WTI 44 százalékkal áll év eleji árfolyama felett.

Az eurót 0,59 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1762 dolláron, három havi mélypont közelében, az arany spot ára pedig 2,44 százalékkal csökkent egy havi mélypontra, 1760,45 dollárra.