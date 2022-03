Alig egy évvel ezelőtt még hatalmas rallyval indította az évet az Amerikában jegyzett kínai cégek teljesítményét nyomon követő Nasdaq Golden Dragon China Index, februárban a 2004-es, 2500 pontos bázisról induló mutató egészen a 20 ezer pont feletti tartományig emelkedett. Ott azonban éles fordulat következett, s azóta 72 százalékkal zuhant értéke.

Ekkora esést csak a 2008-ás pénzügyi válság idején volt tapasztalható a Wall Streeten, s megközelíti azt a 78 százalékos zuhanást, amelyet a dotcomlufi kipukkadása után produkált csúcsától mélypontjáig a Nasdaq Composite Index. Az elmúlt egy évben csak a kínai internetes áruházóriás, az Alibaba piaci kapitalizációja 522 milliárd dollárral zuhant, amivel beiratkozott a világ legnagyobb részvényesi értékvesztéseinek sorába - írja elemzésében a Bloomberg.

Több oldalról szorongatják őket

A nagy negatív fordulatot az hozta el az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai cégek életében, amikor a kínai kormányzat elkezdte a nagy kínai technológiai cégek szorosabb ellenőrzés alá vonását. Az esés az elmúlt napokban jelentősen begyorsult, az összefoglaló szerint a befektetők attól való félelmében, hogy a szankciók sújtotta Oroszország melletti esetleges kiállás jelentősen csökkentheti tovább a kínai cégek pozícióit világszerte. eközben további kockázatot jelent, hogy a szigorodó amerikai előírások miatt elég sok kínai cég hagyhatja el az amerikai tőzsdéket.

Ráadásul a Wall Street Journal értesülései szerint a Tencent Holding rekordösszegű bírsággal kell szembenézzen a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. Hétfő reggel pánikeladások indultak a piacon, miután a Financial Times vasárnap megszellőztette, Oroszország katonai segítséget kért Kínától, ezt a kínai vezetés cáfolta.

Az optimisták szerint azonban ezek a kockázatok már bőségesen beépültek a mostani árfolyamokba, és könnyen elképzelhető, hogy véget ért az eladási hullám. A pekingi vezetés a kínai gazdasági növekedést idénre 5,5 százalékosra tervezi, ez a felső szélét jelenti annak a sávnak, amit az elemzők korábban vártak. A növekedési cél azt mutatja, hogy a kínai gazdaság a hitelciklus felívelő szakaszába kerül legkésőbb a második negyedévben a kormányzat várakozásai szerint - írta Larry Hu és és Hszinjiu Ji, a Macquarie Group két közgazdásza.

Jöhet a pozitív fordulat

A Bloomberg Economics indexe szerint eközben a hitelkínálat ismét fellendülőben van az országban, miután a több kínai ingatlanfejlesztő cég csődje után tavaly októberben sokéves mélypontra zuhant. A mutató azt méri, hogy az újonnan folyósított hitelek nagysága hogyan viszonyul a bruttó hazai termékhez.

A pozitív fordulat mellett nem elhanyagolható vonzerőt jelenthet a kínai papírok számára relatív olcsóságuk. Míg tavaly a csúcson az átlagos P/E mutatójuk (árfolyam/nyereség) 52-es szinten járt, mostanra 17,4-re csökkent. Ez alacsonyabb, mint az S&P 500-as indexé, erre 2014 óta nem volt példa.

Továbbra is felülsúlyozzuk a kínai részvényeket, erre minden okot megadnak a kedvező növekedési várakozások, a laza monetársi politika, a nyomott árazás, a negatív hangulat és az alacsony befektetői pozicionáltság - írta Kinger Lau, a Goldman Sachs stratégája nemrég. Ugyanakkor modelljeiben egy kicsit lejjebb hozta a cégek értékeltségére vonatkozó becsléseit a romló világgazdasági környezetre és a magasabb geopolitikai kockázatra reagálva.

A pesszimisták szerint azonban a rossz hírek még korántsem épültek be az árfolyamokba. A szabályozói kockázat még mindig magas, ezt mutatja hogy az amerikai értékpapír felügyelet, a SEC múlt héten már megnevezte azokat a cégeket, amelyek nem voltak hajlandók könyvelésüket megmutatni az amerikai hatóságoknak. Ezeknek a cégeknek a részvényeit könnyen lehet, hogy kényszertörlik majd az amerikai piacról.

A kényszertörlés lehetősége kétségtelenül hozzájárult az eladásokhoz, mint ahogy az is, hogy az Oroszország elleni szankciók miatt már amúgy is sokat vesztő alapkezelők egy része most attól tart, ha az oroszok kínai támogatása igaznak bizonyulnak, akkor a szankciók következő köre az ázsiai országot érintené.

A kockázatok viszont felmérhetetlenek

Ráadásul a kínai részvényekbe befektető alapok körében elképesztően nagy volt a helyi techcégek kedveltsége. Ez ahhoz vezethet, hogy azok gyenge teljesítménye miatt az alapok teljesítménye is pocsék lesz, s a negyedév végén a kisbefektetők emiatt tömegesen vonják majd ki tőkéjüket ezen konstrukciókból - mondta Jonathan Brooke, a hongkongi Brooke Capitals szakértőke.

Ha mindez nem lenne elég, a zéró-covid politika is egyre inkább kezd visszaütni Kínában. Az omikron-variáns okozta fertőzési hullámot a jelek szerint nem sikerült megállítani, s erre egyre több nagyváros lezárásával reagáltak, többek között a 17 millió lakosú Sencsent is érintik a korlátozások. Ezzel nemcsak a globális ellátási láncok kerültek ismét veszélybe, de a tervezett kínai gazdasági fellendülés is.

Ha mindezt összerakjuk, akkor nem véletlen a kínai részvények árazásának meredek csökkenése. Egyszerűen olyan sok a különböző kockázati tényező és azok olyan komplexen befolyásolják ezeknek a cégeknek az értékeltségét, hogy gyakorlatilag lehetetlen felmérni ezeknek a cégeknek a kockázati profilját - vélik a megkérdezett elemzők.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.