Orosz katonák szálltak partra az ukrán fekete-tengeri Odesszában és Mariupolban, a kelet-ukrajnai Donyeck régióban – jelentették orosz hírügynökségek. Ugyanakkor rakétatámadások értek Kijevben és Harkovban az ukrán katonai parancsnoki központokat – írta a Reuters az Ukrajinszka Pravda hírportálra hivatkozva.

A támadásokra Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki figyelmeztetése után került sor. Putyin felszólította az ukrán katonákat, hogy azonnal tegyék le fegyvereiket és menjenek haza, és azt mondta, hogy a vérontások felelőssége "az ukrán rezsim lelkiismeretét" viseli az orosz hírügynökségek kommentárjai szerint. Putyin különleges katonai műveleteket is engedélyezett az ukrajnai Donbassz térségében.

A fejlemények hatására tovább estek az ázsiai tőzsdék, az MSCI legnagyobb ázsiai-csendes-óceáni (Japán nincs benne) részvényeinek indexe 3,2 százalékkal csökkentett, az ausztrál részvényektöbb mint 3 százalékot, a kínai blue chipek 1,3 százalékot estek.

A tokiói Nikkei 2,4 százalékot zuhant a hír után. Az amerikai tőzsdei határidős jegyzések is meredeken estek, az S&P 500 e-minis 2,3 százalékkal, a Nasdaq határidős jegyzése pedig 2,8 százalékkal gyengült.

A pánikjelző már vörösen villog a tőzsdéken

"A piac azt próbálja felmérni, hogy megállnak-e az oroszok Donbásznál, de elég egyértelműnek tűnik, hogy Kijev felé haladnak, ami mindig is a legrosszabb forgatókönyvek egyike volt. Most próbáljuk felmérni, pontosan mennyire rossz ez, és milyen szankciókat vezetnek be, mert most újabb szankciókat kell bevezetni Putyin és az orosz kormány ellen” – mondta Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője a Reutersnek. A hatalmas kockázat miatt nincsenek vevők a részvénypiacon, csak eladók, ezért nagy a zuhanás.

A piacok volatilitása eközben meredeken nő, a Wall Street félelem-indikátoraként ismert VIX-index több mint 55 százalékkal emelkedett az elmúlt kilenc napban. A Brent nyersolaj határidős jegyzése, amely szerdán meredeken emelkedett és zuhant, most több mint 3,5 százalékot ugrott, és 2014 szeptembere óta először hordónként 100 dollár fölé emelkedett az ára. A West Texas Intermediate hordónként 4,6 százalékkal 96,22 dollárra ugrott, ami 2014 augusztusa óta a legmagasabb érték.

Az arany azonnali szállításra több mint 1,7 százalékot emelkedett, és az ára 2021 januárja óta mért legmagasabb szinten áll. Az aranyhoz hasonlóan a többi menekülő eszköz árfolyama is emelkedik. Az amerikai kötvények hozama csökkent, a dollár erősödött az euró ellenében, míg a rubel gyengül, és a Bitcoin is esik a hírek hatására.

