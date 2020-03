Uralták a világot, most a vírus betesz nekik

Elképesztő mennyiségű tőkét vesztettek a világ legnagyobb passzív, tőzsdén jegyzett befektetési alapjai a koronavírus pánik nyomán. Ezzel van aki szerint véget ért az aranykora az ETF-eknek, amelyek az elmúlt években lassan minden más befektetési formát kiszorítottak.

A világ három legnagyobb alapkezelő cége által kezelt vagyon összege év eleje óta összesen 2800 milliárd dollárral zsugorodott, elsősorban az elmúlt hetek piaci összeomlásának következtében. A tőzsdén jegyzett alapok három legnagyobb játékosa, a Blackrock, a Vanguard és a State Street Global Advisors kezelése alatt álló alapok vagyona is jelentősen csökkent.

A Blackrock által kezelt vagyon idén érte el mindenkori csúcsát, 7400 milliárd dollárt, ennek döntő többsége az iShares nevű cége által kibocsátott tőzsdén jegyzett passzív alapokban volt - írja összefoglalójában a Financial Times. A lap szerint ez az összeg mostanra 1400 milliárd dollárral, 6000 milliárd dollárra olvadt. A Blackrock részvényei februári csúcsuk óta több, mint 30 százalékkal estek, ezzel a cég piaci kapitalizációja jó 64 milliárd dollárral csökkent.

A másik óriás, a Vanguard januárban még 6200 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, február végén már csak 5900-at, mostanra ez az FT szerint 5400 milliárdra olvadt. A Vanguard szerint a múlt hét végén még mindig pluszos volt az év elejéhez képest a kezelt vagyon nagysága, köszönhetően az év eleji masszív beáramlásnak. Tim Buckley, a Vanguard ügyvezetője korábban, amikor már látszott a zuhanás azt javasolta az ügyfeleknek, hogy tartsanak ki. "30 éve vagyok az iparágban, s ezalatt már nagyon sok piaci vihart láttam. Az újraárazások elkerülhetetlenek, s ezek sokszor hevesek, de sosem előreláthatóak. A pánik és a kapkodás sosem jó szövetséges" - mondta.

A State Street Global Advisorsnál 3100 milliárd dollár körül volt a kezelt vagyon csúcsa, az FT azt becsli, hogy az elmúlt négy hétben ez 600 milliárd dollárral csökkenhetett.

A lap szerint már vannak olyan vélemények az iparágban, amely szerint véget érhet ezzel a passzívan kezelt tőzsdén jegyzett alapok elmúlt évtizedben megállíthatatlannak tűnő térhódítása, s erre talán már a járvány okozta válság előtt is voltak jelek. Jim McCaughan, a Principle Global Advisors nevű amerikai alapkelező korábbi vezetője szerint most februárban ez csak a szélesebb közönség számára is jobban láthatóvá vált. Ugyanakkor az aktív alapkezelők sincsenek most könnyű helyzetben, az alacsonyabb díjakat most már nem ellensúlyozza a piacok viszonylagos stabilitása - tette hozzá.

Amin Rajan, a Create Research nevű tanácsadócég vezetője eközben optimistább, szerinte lehet ugyan, hogy a három nagynak 2020 februárja jelentette a mindenkori csúcsot, de könnyen elképzelhető az is, hogy a jegybanki és a fiskális stimulusok eredménye az is lehet, hogy ismét visszatérnek majd a szép idők.