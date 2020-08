Üres zsebeket hagyott hátra a járvány

Hatalmasat zuhant a tőzsdei cégek osztaléka a második negyedévben a járvány okozta gazdasági visszaesés következtében. 2009 óta biztosan nem volt példa ekkora visszaesésre. A magyar tőzsdei cégekbe fektetők is fájdalmas csökkenéssel szembesültek. A jó hír az, hogy vannak már jelei a talpra állásnak.

Hatalmasat zuhant a tőzsdei cégek által kifizetett osztalék nagysága a második negyedévben, ilyen durva visszaesésre 2009 óta nem volt példa - írja a Janus Henderson alapkezelő cég elemzésére hivatkozva a Financial Times. A cég a tőzsdei társaságok által világszerte kifizetett osztalékok nagyságát vizsgálta elemzésében, ez az idei második három hónapban 382,2 milliárd dollárt tett ki, ami a legalacsonyabb második negyedéves adat 2012 óta.

Az első negyedévhez képest a csökkenés mértéke elérte 22 százalékot, a 108,1 milliárd dolláros visszaesés meghalad mindent, amióta az alapkezelő cég elkezdte számolni a kifizetéseket nyomon követő indexét 2009-ben.

Az olyan hagyományosan jól fizető cégek, mint a brit Royal Dutch Shell, az ausztrál Westpac és az amerikai Boeing egyaránt felfüggesztette, illetve csökkentette a kifizetések nagyságát, hogy helyrerázza a Covid-19-válság miatt megroggyant mérlegét. A Janus számításai szerint a legjobb esetben is idén 19 százalékkal eshet az osztalékok nagysága globálisan, a legrosszabb esetben viszont a visszaesés mértéke elérheti a 25 százalékot is. Ez jobb a korábbi becslésekben szereplő 35 százaléknál.

2020 a legrosszabb évnek ígérkezik 2009 óta

A visszaesés ellenére, amit eddig tapasztaltunk, még mindig azt várjuk, hogy a tőzsdei cégek által globálisan kifizetett osztalék mértéke elérheti az egybillió (ezermilliárd) dollárt idén és jövőre is - mondta a lapnak Jane Shoemake, a Janus Henderson igazgatója. Ennek ellenére 2020 a legrosszabb évnek ígérkezik a 2008-2009-es pénzügyi válság óta.

A cég szerint az osztalékcsökkenés világszerte megfigyelhető jelenség volt, nem volt ez alól egy régió sem kivétel. (Talán kivételt jelent Észak-Amerika, ami jelentősen profitált a kanadai cégek válságállóságából.) A leginkább érintett régiók között volt az Egyesült Királyság és Európa.

Az Egyesült Királyság tőzsdei cégei 15,6 milliárd dollárnyi osztalékot fizettek április és június között, 2019-ben még 34 milliárd dollár volt ez az összeg. Franciaországban 13,3 milliárdra esett vissza a kifizetések nagysága az egy évvel korábbi 38,4 milliárd dollárról.

Drasztikusabb a zuhanás Magyarországon

A Napi.hu számításai szerint a magyar tőzsdei cégek esetében még drasztikusabb a zuhanás, ha nem a negyedévet, hanem az éves osztalékok nagyságát tekintjük. A BUX indexben négy legnagyobb súllyal szereplő társaság, az OTP, a Mol, a Magyar Telekom és a Richter tavaly még összesen több mint 213 milliárd forintot osztott ki a részvényesek között osztalék formájában, idén ez 32,6 milliárd forint körüli összegre csökkent.

A visszaesés mértékét erősítette, hogy a 2019-es év osztalék szempontból kifejezetten jónak volt tekinthető, mivel a Mol akkor nem csak rendes, de rendkívüli osztalékot is fizetett részvényeseinek. Ehhez képest az, hogy idén elmarad a kifizetés, önmagában több mint 107 milliárd forintnyi csökkenést eredményezett. A másik nagy érvágás az OTP döntése volt, amely szintén nem fizet osztalékot a tavalyi 61 milliárd forintot meghaladó összeg után.

Ben Lofthouse, a Janus Henderson szakértője szerint az osztalékfizetések csökkenése fájdalmasan érinthette a befektetőket, s ami még rosszabb, évekbe telhet, amíg a cégek visszatéretnek a korábban megszokott nagyságrendekhez. Hozzátette, a brit és a francia piactól eltekintve viszonylag kevés olyan hely volt, ahol a cégek az osztalék csökkentése helyett inkább semmit sem fizettek ki a részvényeseknek.

Vannak már jól hangzó ígéretek

A rövidebb távú osztalékcsökkentés vagy -visszatartás ugyanakkor nem feltétlenül kell, hogy megváltoztassa a vállalatok hosszabb távú értékeltségét. Problémás lehet az idei év szempontjából, de már látunk arra vonatkozó jeleket, hogy akik idén csökkentettek, kezdenek talpra állni - tette hozzá Lofthouse. A lap emlékeztet arra, hogy számos brit cég jelentette be például az elmúlt hetekben, hogy visszatér az osztalékfizetésekhez. Ezt a trendet követik a magyar tőzsdei cégek is, az OTP például, amely a második negyedévben a várakozás feletti nyereséget ért el, hasonló ígéretet tett. E szerint jövőre visszatérnének a kifizetésekhez, sőt a részvényeseket kompenzálnák az idei elmaradásáért is.

A Janus jelentése szerint a negyedévben egyébként a Nestlé volt a legnagyobb osztalékfizető, őt követte a Rio Tinto és a China Mobile. A Microsoft is feltűnt a lista első tíz helyezettje között, ami azért meglepő, mivel az előző években nem szerepelt itt a szoftveróriás.