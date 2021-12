Csúcsok közelében várják az amerikai részvényindexek a monetáris szigorítás megindulását az Egyesült Államokban, azonban a piac sokkal rosszabb állapotban van technikailag, mint látszik. Ilyen technikai gyengeség előzte meg általában a nagyobb eséseket, ugyanakkor a Goldman Sachs elemzői szerint erre most mégis kevés az esély.

David Kostin, a befektetési bank vezető amerikai részvénystratégája mindenesetre arra hívta fel a hét végén a figyelmet, hogy egyre vékonyabbá és gyengébbé válik az az emelkedés, amely felfelé hajtja az amerikai részvényárfolyamokat. Ez azt jelenti, hogy hiába emelkednek a magasba a piac egészét leírni hivatott részvényindexek értékei, az emelkedés egyre kevesebb és kevesebb részvényre korlátozódik, ami törékennyé teszi a piacot - írja a Bloomberg.

Az S&P 500-as index április óta bemutatott emelkedésének 51 százaléka mindössze 5 részvénynek köszönhető - emelte ki Kostin -, ezek a részvények az Apple, a Microsoft, az Alphabet, az NVIDIA és a Tesla. Ugyanezek a nagy részvények az index idei hozamának több mint harmadát okozták, s együttes súlyuk meghaladja a piac teljes kapitalizációjának a 20 százalékát. A mostanihoz hasonlóan elvékonyodó piaci rallykat követő időszakban a részvények az átlagosánál jóval alacsonyabb hozamot produkáltak és az esések sokkal mélyebbek voltak a megszokottnál.

Mindezek ellenére a stratéga nem látja igazán borúsan a helyzetet, a történelem szerinte ezúttal nem fogja ismételni önmagát. A makrogazdasági környezet nem arra utal, hogy az esés kockázata nagyobb lenne a szokásosnál a következő hónapokban. Felhívta a figyelmet, hogy a vállalati nyereségek és fedezetek folyamatosan felülmúlják a várakozásokat, és a részvények árfolyama már tükrözi a Fed-től várható kamatemelések hatásait. A nominális és a reálkamatok várhatóan emelkednek, azonban a következő hónapokban alacsony szinten maradnak, s ez kedvező hátteret jelent a részvények értékeltségének és az irántuk mutatkozó keresletnek.

Szerinte ezért érdemes jó növekedési kilátásokkal és magas fedezeti hányaddal működő cégek részvényeit birtokolni.

Mindenesetre Kostin figyelmeztetését a piac nem látható gyengeségére más mutatók is alátámasztják. Az egyik ilyen az S&P 500-as részvényindex úgynevezett advance/decline vonala. Ezt a mutatót úgy képzik, hogy az adott napon emelkedéssel záró részvények számából kivonják az adott napot csökkenéssel záró részvények darabszámát és ezt mindennap hozzáadják az előző napi értékhez. Ha emelkedő napokon az érték pozitív, és így a vonal is emelkedést mutat, az arra utal, hogy a részvénypiaci áremelkedés széles körű volt és annak folytatódására lehet számítani. A mutató esetében azt szokták figyelni, képes-e a vezető indexekkel párhuzamosan új csúcsra emelkedni. Ha nem, akkor divergenciáról lehet beszélni, amelyet az elmúlt 70 év során számos esetben meg lehetett figyelni a piaci csúcsoknál, amelyeket akár több éven át tartó medvepiac is követhetett.

Jelenleg egy hasonló jelenségnek lehetünk szemtanúi. Látszik, hogy az S&P 500-as index A/D vonala az index szeptemberi csúcsához képest november közepére az indexszel új csúcsánál magasabbra jutott. Azonban az elmúlt hetek visszapattanásában ezt már nem tapasztalni, ami szintén a sérülékenységre utalhat.