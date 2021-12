Az év első három negyedévében az amerikai részvénypiac értéke elérte a 48,57 billió dollárt, ami 19,22 százalékos növekedést jelent a 2020-as teljes évi 40,74 billió dolláros értékeléshez képest. A piac csak ebben az évben 7,83 billió dollárnyi tőkével gyarapodott – derül ki a Finbold szaklap gyűjtéséből.

A 2019-es évben a részvénypiac értéke 33,9 billió dollár volt. Összességében az elmúlt évtizedben az értékelés folyamatosan nőtt.

Az értékelés egybevág a közelmúltbeli tőzsdei emelkedéssel. A világjárvány kezdetén a piac történelmi mélypontra zuhant, majd ezt követően gyorsan talpra állt, és több vállalat részvényei történelmi csúcsokat értek el.

Az értékeltség megugrásához több tényező is hozzájárult. A piac támogatást kapott a kormányzati ösztönző csomagoktól, az Egyesült Államokban monetáris és fiskális ösztönzőket egyaránt bevezettek.

Az alacsony kamat általában a befektetőket a magasabb kockázatú befektetések, például a részvények felé tereli. Érdekesség, hogy a részvénypiac a jelenlegi magas infláció ellenére is virágozni látszik.

Az értékelés azt is jelzi, hogy az emberek továbbra is hagyományos tényezők alapján fektetnek be részvényekbe, például a nagyobb hozam vonzereje. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a hozamok a legtöbb alternatív pénzügyi eszközben nem állnak rendelkezésre.

Emellett az értékelés más alternatív befektetési eszközök, például a kriptovaluták növekedésével összhangban ugrott meg. 2021 első három negyedévében a digitális valuták térsége óriási növekedést látott, amelyet olyan eszközök vezettek, mint a Bitcoin és a Dogecoin. A tőzsdéhez képest a kriptovalutákról köztudott, hogy a nagy volatilitás ellenére rövid idő alatt magasabb hozamot kínálnak.

Ugyanakkor a 2021-es tőzsdei érték növekedése mellett néhány vezető tőzsde számos vállalatot törölt is a tőzsdéről, például mert szabályzatot sértettek. A Finbold korábbi jelentése szerint 2020 és 2021 között összesen 179 vállalatot vettek ki a Nasdaqról és a New York-i tőzsdéről (NYSE).

Az értékelés az Egyesült Államok tőzsdei piacának globális helyzetére is rámutat, 2021 januárjában az Egyesült Államok a globális tőzsde relatív méretének több mint felét, 55,9 százalékát uralta.