Érdemes lehet idén vállalni a kockázatot a befektetésekben

A tapasztalat azt mutatja, hogy a magas kockázatú amerikai vállalati kötvények jelenthetik idén is az egyik legjobb befektetést. A piaci várakozásokat az USA jegybankja táplálja, amely a tervezettnél hamarabb kamatemelésre kényszerülhet.

A Federal Reserve (Fed) a héten nem változtatott a kamatokon, és a tájékoztatás szerint erre egészen addig nem is kerül sor, amíg az infláció "egy ideig meg nem haladja a 2 százalékot". Így Jerome Powell, a Fed elnöke szerint akár 2023-ig is kivárhatnak a kamatemeléssel.

-Véleményem szerint azonban a 2021-ben várható jelentős amerikai gazdasági fellendülés, és az azzal párhuzamosan megugró infláció miatt, a Fed kénytelen lesz előbbre hozni a kamatemelési ciklust, és akár már az idei év vége felé elindítani azt - írta Rotyis József, a globális kötvénypiaci befektetésekkel foglalkozó SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára.

A legkorábban az év végén várható kamatemelkedés pedig jó befektetési lehetőségeket teremt a kötvénypiacokon, ahol a magasabb kockázatú, fix kamatozású amerikai vállalati kötvények akár 2 számjegyű hozamot is kínálhatnak idén. Mindezt arra alapozza, hogy az utolsó kamatemelési ciklus előtt a magasabb kockázatú vállalati kötvények eredményezték a legnagyobb árfolyamnyereséget, és ez jó eséllyel így alakulhat 2021-ben is.

Ezek közé tartozik például a Ford 2030-ban lejáró, 9,3 százalékos kamatozású kötvénye, vagy a US Steel acélgyártó 2025-ben lejáró, 6,875 százalékos kamatozású papírja is. Utóbbi cég azért is vonzó befektetés, mert a várható konjunktúra az acélipar teljesítményére is kedvező hatással lesz.

Az olajár növekedése miatt jó opció lehet többek között a mexikói állami olajvállalat, a Pemex 2030-ban lejáró, 6,84 százalékos kamatozású dollárkötvénye. Ugyancsak vonzó befektetés az olajiparban a brazil állam többségi tulajdonában lévő Petrobras olajtársaság 2044-ben lejáró, 7,25 százalékos kamatozású dolláros papírja is.

A tartósan magasabb olajárak az alternatívenergia-termeléssel és a zöld fejlesztések finanszírozásával foglalkozó vállalatok kötvénypiacát is élénkíthetik, és növelhetik e papírok árfolyamát.